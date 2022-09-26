Росіяни усю ніч накривали Нікопольщину з РСЗВ та важкої артилерії, - Резніченко. ФОТОрепортаж

Протягом ночі окупанти обстрілювали Нікопольщину.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Росіяни усю ніч накривали Нікопольщину реактивними системами залпового вогню та важкою артилерією.



9 разів ударили по 4 громадах - Нікопольській, Марганецькій, Червоногригорівській та Мирівській. У наші міста та села прилетіли майже 130 російських снарядів!



Попередньо, люди не постраждали.



По Нікополю поцілили тричі. У місті пошкоджені майже 40 будинків, понад 20 господарських споруд, автівки, 30 панелей сонячної станції, трансформаторна підстанція та лінії електропередач. Знову знеструмлені оселі майже 3000 сімей. Енергетики вже стали до роботи.



У Марганецькій, Червоногригорівській та Мирівській громадах наразі проводиться обстеження територій. Масштаби руйнацій з’ясовуються", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що в інших районах ніч минула без атак і на цю хвилину спокійно.

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