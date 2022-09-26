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Росіяни усю ніч накривали Нікопольщину з РСЗВ та важкої артилерії, - Резніченко. ФОТОрепортаж

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Протягом ночі окупанти обстрілювали Нікопольщину.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Росіяни усю ніч накривали Нікопольщину реактивними системами залпового вогню та важкою артилерією.

9 разів ударили по 4 громадах - Нікопольській, Марганецькій, Червоногригорівській та Мирівській. У наші міста та села прилетіли майже 130 російських снарядів!

Попередньо, люди не постраждали.

По Нікополю поцілили тричі. У місті пошкоджені майже 40 будинків, понад 20 господарських споруд, автівки, 30 панелей сонячної станції, трансформаторна підстанція та лінії електропередач. Знову знеструмлені оселі майже 3000 сімей. Енергетики вже стали до роботи.

У Марганецькій, Червоногригорівській та Мирівській громадах наразі проводиться обстеження територій. Масштаби руйнацій з’ясовуються", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в інших районах ніч минула без атак і на цю хвилину спокійно.

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Росіяни усю ніч накривали Нікопольщину з РСЗВ та важкої артилерії, - Резніченко 01

Росіяни усю ніч накривали Нікопольщину з РСЗВ та важкої артилерії, - Резніченко 02

Росіяни усю ніч накривали Нікопольщину з РСЗВ та важкої артилерії, - Резніченко 03

Росіяни усю ніч накривали Нікопольщину з РСЗВ та важкої артилерії, - Резніченко 04

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Топ коментарі

  • Густлик Франтишек Печка
    Про вогонь у відповідь як завжди: - нічого. А стріляли тим, що і в нас на озброєнні.
    Тролі не погодяться, але пересічний українець, переглядаючи такі новини, в решті решт починає помічати, що раз пораз ні слова про вогонь по тих, хто спричинив руйнування мирних осель, вбив, чи поранив мирних людей. Чому? Чи я не все читаю? Можливо.
  • Ярослав Викторович
    Ще раз перечитайте
  • Валентина Саюн c856325a
    Писали,що зону обстрілу Нікополя знищили,виходить,що не так.
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