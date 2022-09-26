Бійці 92-ї мехбригади знищили три ворожі САУ, які виїхали для чергового обстрілу Куп’янська. ФОТОрепортаж

21 вересня воїни 92-ї механізованої бригади показали вдалий приклад контрбатарейної боротьби та знищили під Куп’янськом три російські самоходні артилерийські установки Мста-С калібру 152 мм.

Про це повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов у Facebook.

"Ефективна контрбатарейна боротьба 92-ї механізованої бригади під Куп'янськом. 21 вересня три російські самоходні артилерийські установки Мста-С калібру 152 мм виїхали для чергового обстрілу міста, але цього разу обстріл був коротким", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що розвідка 92-ї бригади знайшла тих, хто обстрілює житлові квартали укранського міста і по ворогу був відкрито вогонь з застосуванням високоточної зброї.

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"У результаті усі три САУ було знищено. Зверніть увагу - САУ масою в 47 тонн кожна буквально розлетілись на атоми від прямих влучань та вибуху боєкомплекта. Вдалий приклад контрбатарейної боротьби, який було б важливо запровадити на усіх найгарячіших ділянках фронту", - підкреслив Бутусов.