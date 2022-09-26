Росіяни завдали удару по околицях Миколаєва. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 26 вересня, російські окупаційні війська завдали удару по промисловій зоні Миколаєва.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич.

"Сьогодні Миколаїв обстріляли близько 05:00 ранку. За попередньою інформацією, ракетні удари завдані по промисловій зоні на околицях міста. Там пошкоджено вікна, дах та двері у будівлях, а також частково зруйноване складське приміщення", - йдеться у повідомленні.

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