Донеччина зазнала 26 російських ударів. Рашисти били із ЗРК "С-300", РЗСВ "Град", "Смерчів" та артилерії. ФОТОрепортаж

Минулої доби Донеччина зазнала 26 російських ударів - поліція зібрала докази воєнної агресії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Як зазначається, упродовж доби окупаційні війська Росії атакували 11 населених пунктів. Загинули та дістали травми цивільні мешканці.

"Безперервний обстріл тривав по Авдіївці, де зафіксовано 10 ударів. Під ворожим вогнем перебували також міста Бахмут, Краматорськ, Красногорівка, Торецьк, смт Північне, села Богатир, Іванопілля, Олексіївка, Орлівка, Плещіївка. Війська РФ застосували зенітно-ракетний комплекс "С-300", РЗСВ "Град" і "Смерч", артилерію. Дві ракети влучили по Краматорську. Руйнувань зазнали лікарня, приватна оселя, три багатоквартирні будинки, гаражі. У Бахмуті постраждали центр соціальних служб та цивільне житло", - йдеться у повідомленні.

Знищено та пошкоджено 49 цивільних об’єктів, серед них - 37 житлових будинків, критична інфраструктура.

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