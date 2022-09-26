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Протягом вихідних росіяни обстрілювали Запоріжжя та населені пункти області. Зафіксовано понад 60 руйнувань. ФОТОрепортаж

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Упродовж двох діб ворог накрив вогнем Запоріжжя, околиці міста та населені пункти у Запорізькому та Пологівському районах. У результаті збройної агресії є поранені громадяни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на дані від Нацполіції.

Протягом вихідних росіяни обстрілювали Запоріжжя та населені пункти області. Зафіксовано понад 60 руйнувань 01

"Цими вихідними поліцейські зафіксували ракетні обстріли в обласному центрі та населених пунктах Запорізького району. Унаслідок збройної агресії рашисти зруйнували виробничі будівлі на об’єктах інфраструктури, гаражні приміщення з транспортними засобами, та інші.

Протягом вихідних росіяни обстрілювали Запоріжжя та населені пункти області. Зафіксовано понад 60 руйнувань 02

Також вибуховою хвилею в житлових будинках, розташованих поряд, потрощено вікна, пошкоджено фасади та дахові покриття.", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено домівки мирного населення у Пологівському району. Жителі Гуляйпільщини повідомили про побитий шифер на будинках і господарчих будівлях, вибиті вікна, посічені автівки та зруйновану дворову територію.

Поранених внаслідок обстрілів мешканців було госпіталізовано.

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Протягом вихідних росіяни обстрілювали Запоріжжя та населені пункти області. Зафіксовано понад 60 руйнувань 03
Протягом вихідних росіяни обстрілювали Запоріжжя та населені пункти області. Зафіксовано понад 60 руйнувань 04
Протягом вихідних росіяни обстрілювали Запоріжжя та населені пункти області. Зафіксовано понад 60 руйнувань 05
Протягом вихідних росіяни обстрілювали Запоріжжя та населені пункти області. Зафіксовано понад 60 руйнувань 06

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