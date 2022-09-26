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Залужний з’явився на обкладинці жовтневого випуску журналу Time. ФОТО

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Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний потрапив на обкладинку журналу Time.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт видання.

Номер називається "Всередині українського контрудару, який переломив хід війни".

"Залужний виявився тим військовим розумом, який був потрібний його країні. Його керівництво дозволило українським збройним силам швидко адаптуватися до ініціативи на полі бою проти росіян", - цитує Time генерала США Марка Міллі.

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Залужний з’явився на обкладинці жовтневого випуску журналу Time 01

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Топ коментарі

  • Валерий Коломиец 6a8f7b0f
    Наш Красавчик!!!
  • Vadym Tsyrkalyuk
    щас зелоха жаба задавит и заведут дело...
  • Red_Sky_On
    Це гарний знак! Повага пану генералу!
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