Унаслідок ракетного удару по Первомайському на Харківщині загинуло 7 людей, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Унаслідок російського ракетного удару по Первомайському Харківської області загинуло семеро людей, в т.ч. дитина.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ГУ ДСНС у Харківській області.

"26 вересня ворог обстріляв 2 населені пункти у Первомайській і Куп'янській громадах. Били реактивними системами залпового вогню із застосуванням заборонених касетних боєприпасів, а також важкої артилерії", - йдеться у повідомленні.

У м. Куп'янську в наслідок влучання цих боєприпасів загорілась будівля церковної школи та крамниця на загальній площі 500 кв.м. Одна людина отримала поранення.







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В результаті удару по приватному сектору м. Первомайського, який стався близько 13:30, загинуло 7 людей, серед яких 15-річна дитина. Трапились руйнування приватних осель, виникла пожежа у літній кухні на площі 20 кв.м., а також в автомобілі.







Пошуково-рятувальні роботи продовжуються.

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