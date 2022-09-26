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Унаслідок ракетного удару по Первомайському на Харківщині загинуло 7 людей, - ДСНС. ФОТОрепортаж

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Унаслідок російського ракетного удару по Первомайському Харківської області загинуло семеро людей, в т.ч. дитина.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ГУ ДСНС у Харківській області.

Унаслідок ракетного удару по Первомайському на Харківщині загинуло 7 людей, - ДСНС 01

"26 вересня ворог обстріляв 2 населені пункти у Первомайській і Куп'янській громадах. Били реактивними системами залпового вогню із застосуванням заборонених касетних боєприпасів, а також важкої артилерії", - йдеться у повідомленні.

У м. Куп'янську в наслідок влучання цих боєприпасів загорілась будівля церковної школи та крамниця на загальній площі 500 кв.м. Одна людина отримала поранення. 

Унаслідок ракетного удару по Первомайському на Харківщині загинуло 7 людей, - ДСНС 02
Унаслідок ракетного удару по Первомайському на Харківщині загинуло 7 людей, - ДСНС 03
Унаслідок ракетного удару по Первомайському на Харківщині загинуло 7 людей, - ДСНС 04

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В результаті удару по приватному сектору м. Первомайського, який стався близько 13:30, загинуло 7 людей, серед яких 15-річна дитина. Трапились руйнування приватних осель, виникла пожежа у літній кухні на площі 20 кв.м., а також в автомобілі.

Унаслідок ракетного удару по Первомайському на Харківщині загинуло 7 людей, - ДСНС 05
Унаслідок ракетного удару по Первомайському на Харківщині загинуло 7 людей, - ДСНС 06
Унаслідок ракетного удару по Первомайському на Харківщині загинуло 7 людей, - ДСНС 07

Пошуково-рятувальні роботи продовжуються.

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Топ коментарі

  • Amber
    Москальня і особисто кремлівський чорт - будьте ви прокляті на віки вічні і всі ваші виродки 😡
  • Boguslaw Włodarczyk
    Є тисячи хім.складників, присадок, технологій, що можуть заблокувати логістику, виготовлення та постачання матеріалів, механизмів, etc. для ВС РФ.
    Ці складники імпортуються в РФ з таких країн: ЄС, США, Канада, Індія, Кітай.
    Треба блокувати.
  • Boguslaw Włodarczyk
    Чому не заблоковане постачання до РФ будь-яких матеріалів, що дають змогу виготовляти сталь, диз.паливо, бензін, авто, вантажні авто?
    Все це РФ використовує для виготовлення та функціонування апарату вбивств...
    ЄС та США мають заблокувате це, як авіа- частини.
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