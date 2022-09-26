СБУ знешкодила в Одесі банду Сухумо-Кутаїського клану. ФОТОрепортаж

Бандити під керівництвом злодія в законі Антимоса вибивали гроші з підприємців, викрадали й катували людей.

Про це повідомили в СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Зловмисники тероризували мешканців півдня України та "вибивали" гроші з місцевих підприємців. Якщо ті відмовлялися сплачувати "данину", до них застосовували психологічний тиск, насильство та погрози фізичної розправи. За оперативними даними, учасники банди причетні до викрадення і катування людей, щоб отримати "викуп" за їх звільнення", - йдеться у повідомленні.

Добуті так кошти злочинці використовували для наповнення "злодійської каси" та підтримки засуджених у місцях позбавлення волі.

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Ще донедавна діяльність банди координував з країни Близького Сходу впливовий злодій в законі Антимос, якому було заборонено в’їзд в Україну. Нещодавно він помер.

До складу банди входило декілька мешканців Одеси, у тому числі кримінальники, які раніше притягалися до відповідальності за вчинення тяжких злочинів. Серед затриманих - і співробітник одного із регіональних правоохоронних органів.

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Під час обшуків співробітники СБУ виявили:

реактивну протитанкову гранату;

пістолет Макарова;

бойову гранату Ф-1;

набої до стрілецької зброї різного калібру.

Затриманим повідомили про підозру в розбої, їх відправили за ґрати. Зловмисникам загрожує до 15 років у неволі.













