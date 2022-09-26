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У Харкові пам’ятник Пушкіну облили червоною фарбою. ФОТОрепортаж

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У Харкові пам’ятник Пушкіну облили червоною фарбою. ФОТОрепортаж
Пам’ятник російському письменнику Олександру Пушкіну, що стоїть у центрі Харкова, облили червоною фарбою.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Суспільне.

Бюст Пушкіна не пошкоджено, постамент залитий фарбою.

Пам'ятник облили вночі 26 вересня, розповіла майстриня дільниці "Центр" "Харківзеленбуд" Наталія Юркіна.

"Уранці прийшли і побачили, що пам'ятник розмальований фарбою, викликали наших робочих. Сильно було полито згори. Була вилита напевно ціла банка, тому що великий шар фарби на постаменті. Відмиватимемо декілька годин точно", - говорить Наталія.

Постамент вже спробували відмити о 9:00 ранку. Комунальники використали п'ять пляшок засобу, проте цього не вистачило. Близько 12:00 комунальники приїхали знову.

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У Харкові пам’ятник Пушкіну облили червоною фарбою 01
У Харкові пам’ятник Пушкіну облили червоною фарбою 02
У Харкові пам’ятник Пушкіну облили червоною фарбою 03

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Топ коментарі

  • Вася Неважно 71032a42
    Сама фамилия Пушкин,хочет вас харьковских дегиниратов убить.А вы ему ещё и жопу моете.
  • Anatoliy Tomusiak
    Почитайте "Энэиду " Котляревского . Настоящее наслаждение . А где равноценное или даже превосходящее кол-во памятников ему . Империя сотворила из Пушкина идола стихо писания. Басни Крылова и то больше впечатляют.
  • Senator 0eaca536
    Я помню чудные Мгновения...
    Что Мавзолей взорвался...
    Ото сна,а звёздочка кремля...
    Навек погасла от дерьма...
    Чудные на рабZee Вдохновения...
    Пьянство,воровство и нищета...

    Экспромт за 5 минут...🤣
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