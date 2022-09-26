У Харкові пам’ятник Пушкіну облили червоною фарбою. ФОТОрепортаж

Пам’ятник російському письменнику Олександру Пушкіну, що стоїть у центрі Харкова, облили червоною фарбою.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Суспільне.

Бюст Пушкіна не пошкоджено, постамент залитий фарбою.

Пам'ятник облили вночі 26 вересня, розповіла майстриня дільниці "Центр" "Харківзеленбуд" Наталія Юркіна.

"Уранці прийшли і побачили, що пам'ятник розмальований фарбою, викликали наших робочих. Сильно було полито згори. Була вилита напевно ціла банка, тому що великий шар фарби на постаменті. Відмиватимемо декілька годин точно", - говорить Наталія.

Постамент вже спробували відмити о 9:00 ранку. Комунальники використали п'ять пляшок засобу, проте цього не вистачило. Близько 12:00 комунальники приїхали знову.

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