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Фахівці "Укртрансгазу" виготовили САУ для потреб тероборони, поєднавши трофейну МТЛБ з гарматою "Рапіра". ВІДЕО+ФОТО

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На одному з сервісних підприємств Укртрансгазу для потреб тероборони ЗСУ виготовили самохідну артилерійську установку, шляхом поєднання трофейного бронетранспортера МТ-ЛБ та протитанкової гармати "Рапіра" калібром 100 мм.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Укртрансгазу.

Фахівці Укртрансгазу виготовили САУ для потреб тероборони, поєднавши трофейну МТЛБ з гарматою Рапіра 01

"Із запитом на виготовлення такої установки звернулися військові загону ТрО. Ідею поєднати бронетранспортер та гармату в імпровізовану САУ запозичили у миколаївських військових, котрі у серпні виготовили та успішно випробували в бою першу таку установку. Тож вирішили і для власних потреб "удосконалити" трофейний російський МТ-ЛБ українською Рапірою", - йдеться у повідомленні.

Наразі самохідна артилерійська установка уже готова до роботи, успішно пройшла випробування на полігоні та з дня-на-день відправиться на фронт неподалік російського кордону.

Планується до виготовлення щонайменше ще двох таких САУ.

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Топ коментарі

  • mrSmith
    А зебуіни за цей час, хоч одну "Богдану" виготовили?
  • vitaliymkua
    З асфальту?
  • Старый зольдат
    Україна це - золоті руки, золоті голови, золоті люди, крім зедовбнів та слуг наріда
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