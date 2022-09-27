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Росіяни завдали нових ударів по Нікопольщині. Випустили 90 снарядів по трьох громадах. ФОТО

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Минулої ночі окупанти завдали ударів по Нікопольщині.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Ніч під залповим вогнем реактивних снарядів та важкою артилерією…Росіяни завдали нових ударів по Нікопольщині. Під вогонь з майже 90 снарядів потрапили 3 громади - Нікопольська, Марганецька та Червоногригорівська. Попередньо, людей не зачепило", - зазначає він.

У Нікополі пошкоджено 15 приватних будинків, господарські споруди, автівки.

За словами Резніченка, у Марганці понівечені 10 приватних осель, дитячо-юнацька спортивна школа, сквер, газогін та лінії електропередач. Один будинок загорівся. З полум’ям вогнеборці впоралися.

У Червоногригорівській громаді деталі обстрілів уточнюються.

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Росіяни завдали нових ударів по Нікопольщині. Випустили 90 снарядів по трьох громадах 01
Росіяни завдали нових ударів по Нікопольщині. Випустили 90 снарядів по трьох громадах 02
Росіяни завдали нових ударів по Нікопольщині. Випустили 90 снарядів по трьох громадах 03

У інших районах ніч без тривог та без атак і на цю хвилину спокійно.

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