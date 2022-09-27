Удар по об’єкту інфраструктури у Запоріжжі: окупанти поцілили десятьма ракетами С300. ФОТО
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Ворог знову поцілив десятьма ракетами С300 в об’єкти інфраструктури у Запоріжжі.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Запорізької ОВА Олександр Старух, інформує Цензор.НЕТ.
"На місцях уражень виникли пожежі. Там працюють рятувальники. Пошкоджена лінія електропередач. Профільні служби вже відновлюють мережу. За попередньою інформацією, постраждалих немає", - зазначив він.
За його словами, ворог майже щодня атакує місто.
"Треба бути максимально обережним. Правила безпеки рятують життя. Дбаємо один про одного", - додає він.
Як повідомлялося раніше, окупанти обстріляли Запоріжжя.