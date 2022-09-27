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Удар по об’єкту інфраструктури у Запоріжжі: окупанти поцілили десятьма ракетами С300. ФОТО

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Ворог знову поцілив десятьма ракетами С300 в об’єкти інфраструктури у Запоріжжі.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Запорізької ОВА Олександр Старух, інформує Цензор.НЕТ.

"На місцях уражень виникли пожежі. Там працюють рятувальники. Пошкоджена лінія електропередач. Профільні служби вже відновлюють мережу. За попередньою інформацією, постраждалих немає", - зазначив він.

За його словами, ворог майже щодня атакує місто.

"Треба бути максимально обережним. Правила безпеки рятують життя. Дбаємо один про одного", - додає він.

Удар по об’єкту інфраструктури у Запоріжжі: окупанти поцілили десятьма ракетами С300 01
Удар по об’єкту інфраструктури у Запоріжжі: окупанти поцілили десятьма ракетами С300 02

Як повідомлялося раніше, окупанти обстріляли Запоріжжя. 

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Топ коментарі

  • Валентина Саюн c856325a
    В Запоріжжі як ніде потрібно міняти відношення до оборони. Вони то якісь зелені коридори на свята робили,то гуманітарна допомога розкрадена, а до сьогодні утюжать сутками і тільки фіксація, а не відповідь. Це зона війни ,а не офіс чиновників
  • Олексій Симчук
    Чуєш, марковкін, а де ж кримінальні провадження проти Пороха? Чому ж це його не покарали за такі його про@оби? Ти краще подякуй, марковкін, Пороху за те, що не допустив у 14-му того, що відбувається тепер, і не важливо, якими способами. Кажеш, сам порох ніфіга не робив - а хто ж створив ЗСУ, які тепер тримають Україну? Може, зєля? Хто тебе, юдо, прикриває у Києві - ППО Київа - заслуга Пороха. Щодо медведчука - бачиш, як тепер він знадобився? Як ви, зебільчики, не репетуйте, але заслуга Пороха у теперішніх наших перемогах - пряма. Згадай ще про генералів, яких зелень запхнула у СІЗО, а тепер вони рятують Україну. Ви - жалюгідні.
  • Oleh Stavynoha
    Дякуйте зільоним асвабадітєлям , які заглядали в глаза путіну!!!
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