У московському театрі Віктюка відкрили призовний пункт: на фасаді був банер вистави "Мертвые души". ФОТО
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З фасаду московського театру Романа Віктюка, в якому розмістили тимчасовий призовний пункт, зняли банер вистави "Мертві душі"
Про це пише The Insider, інформує Цензор.НЕТ.
Подруга одного із призовників розповіла, що банер привернув увагу мобілізованих та їхніх родичів і всі почали його фотографувати.
"Сьогодні до Театру Романа Віктюка на вулиці Строминка було відправлено призовників з військкомату для подальшого відправлення до Наро-Фомінська. Ось із такою афішею на стіні театру ми проводжали наших хлопців. Усі почали це фотографувати", - сказала вона.
Крім Театру Віктюка, тимчасові пункти мобілізації у столиці відкрили у Музеї Москви, Музеї Героїв Росії та Радянського Союзу.