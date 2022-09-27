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У московському театрі Віктюка відкрили призовний пункт: на фасаді був банер вистави "Мертвые души". ФОТО

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З фасаду московського театру Романа Віктюка, в якому розмістили тимчасовий призовний пункт, зняли банер вистави "Мертві душі"

Про це пише The Insider, інформує Цензор.НЕТ.

Подруга одного із призовників розповіла, що банер привернув увагу мобілізованих та їхніх родичів і всі почали його фотографувати.

"Сьогодні до Театру Романа Віктюка на вулиці Строминка було відправлено призовників з військкомату для подальшого відправлення до Наро-Фомінська. Ось із такою афішею на стіні театру ми проводжали наших хлопців. Усі почали це фотографувати", - сказала вона.

Крім Театру Віктюка, тимчасові пункти мобілізації у столиці відкрили у Музеї Москви, Музеї Героїв Росії та Радянського Союзу.

У московському театрі Віктюка відкрили призовний пункт: на фасаді був банер вистави Мертвые души 01

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Топ коментарі

  • Валентина Саюн c856325a
    Ну такий комент від орків не переплюнути. Мертві душі......красиво написаний девіз мобілізації
  • Підлога Маккартні
    Троялт росийских ванек уже все кому не лень
  • Ksenia VB
    коцапи взагалі бездушні істоти
    народжуються мертвим мясом
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