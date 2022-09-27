Черги, тиснява й бійки: росіяни масово втікають до Грузії. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Громадяни РФ влаштували на кордоні з Грузією величезні черги. Тисячі машин стоять одна за одною й майже не рухаються. Чекати доводиться по кілька діб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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Грузія - найпопулярніший напрямок для виїзду росіян.

За офіційними даними російської митниці, в черзі стоять 2,5 тис. автомобілів. Місцева влада приводить вищі оцінки - понад 3,5 тис. машин. На деяких дільницях автомобілі стоять у вісім рядів. При цьому в черзі нема змоги купити воду, їжу чи зарядити телефони.

Митницю з обох боків перевели на посилений режим роботи. Кордон дозволили переходити пішки - і через це утворилася ще одна черга. Невдовзі з’явилося роз’яснення, що для переходу кордону все ж потрібен транспорт - велосипед або самокат.

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Частина росіян, втомившись сидіти в автомобілях, купують велосипеди та перетинають на них пункт пропуску.

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов пише, що черги на кордонах з Грузією - ознака того, що кремлівська пропаганда вже не працює так, як хотілося б Путіну.

"Тепер у кожного дурня, якого Путін жене на чужу для росіян війну, буде якийсь знайомий, який вчасно втік. І, сидячи під обстрілом десь під Лиманом, кожен мобілізований думатиме: "От же ж я дурень, міг же відкосити від цього всього", і шукатиме спосіб зробити собі довідку чи звільнення та теж втекти з війни", - пише Бутусов.

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В Грузії тим часом лунають заклики закрити кордон для громадян РФ. Депутат "Єдиного національного руху" Нона Мамулашвілі заявила, що влада нібито збирається не пускати до країни росіян, які за віком можуть підпасти під мобілізацію. До цього уряд Грузії неодноразово заявляв, що не планує такі заборони.





























