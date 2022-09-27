Наслідки нічних обстрілів Миколаєва російськими окупантами: Постраждалих немає. ФОТОрепортаж
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Російські окупаційні війська вночі двічі обстріляли Миколаїв. Пошкоджено центр міста, мережу водопроводу та приміщення суду.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.
"Вночі 27 вересня 2022 року о 01.40 та близько 04.00 год ворог обстріляв місто Миколаїв. Пошкоджень зазнав центр міста – залишилися без вікон квартири багатоповерхівок, офісні приміщення, магазини, кафе. У деяких з них частково зруйновано дах", - йдеться в повідомленні.
Також пошкоджено мережу водопроводу, парк "Серце міста", приміщення суду. Внаслідок руйнування складського приміщення сталася пожежа.
Постраждалих серед мирного населення немає. Будь-які військові об’єкти на вказаних територіях відсутні.