Наслідки нічних обстрілів Миколаєва російськими окупантами: Постраждалих немає. ФОТОрепортаж

Російські окупаційні війська вночі двічі обстріляли Миколаїв. Пошкоджено центр міста, мережу водопроводу та приміщення суду.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

"Вночі 27 вересня 2022 року о 01.40 та близько 04.00 год ворог обстріляв місто Миколаїв. Пошкоджень зазнав центр міста – залишилися без вікон квартири багатоповерхівок, офісні приміщення, магазини, кафе. У деяких з них частково зруйновано дах", - йдеться в повідомленні.

Також пошкоджено мережу водопроводу, парк "Серце міста", приміщення суду. Внаслідок руйнування складського приміщення сталася пожежа.

Постраждалих серед мирного населення немає. Будь-які військові об’єкти на вказаних територіях відсутні.

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