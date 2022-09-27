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Десантники 25-ї бригади ліквідували чергову партію кремлівських загарбників та їхньої техніки. ФОТОрепортаж 18+

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Нині підрозділи повітрянодесантної бригади ДШВ метр за метром звільняють українські території від кремлівських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр 25-ї окермої повітрянодесантної Січеславської бригади.

Пресцентр бригади також публікує фото знищеної техніки противника та ліквідованих окупантів.

Десантники 25-ї бригади ліквідували чергову партію кремлівських загарбників та їхньої техніки 01
Десантники 25-ї бригади ліквідували чергову партію кремлівських загарбників та їхньої техніки 02
Десантники 25-ї бригади ліквідували чергову партію кремлівських загарбників та їхньої техніки 03
Десантники 25-ї бригади ліквідували чергову партію кремлівських загарбників та їхньої техніки 04
Десантники 25-ї бригади ліквідували чергову партію кремлівських загарбників та їхньої техніки 05
Десантники 25-ї бригади ліквідували чергову партію кремлівських загарбників та їхньої техніки 06
Десантники 25-ї бригади ліквідували чергову партію кремлівських загарбників та їхньої техніки 07
Десантники 25-ї бригади ліквідували чергову партію кремлівських загарбників та їхньої техніки 08
Десантники 25-ї бригади ліквідували чергову партію кремлівських загарбників та їхньої техніки 09
Десантники 25-ї бригади ліквідували чергову партію кремлівських загарбників та їхньої техніки 10

"Так буде з кожним окупантом, хто прийшов загарбати нашу землю. Кращий варіант для ворога - здатися нам у полон. Гарантуємо кожному російському військовому, хто буде затриманий Січеславськими десантниками, поводження згідно з Женевськими конвенціями", - додають у бригаді.

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Топ коментарі

  • Злой Ух
    У меня один вопрос, грёбанное кацапьё вам жить надоело? Так если надоело, так вперёд на силовиков фсб и кремлёвских ****** ,так хоть падёте героически, а не подохните позорно в чужой стране. У кацапов вообще есть в голове клетки или там вообще сплошное проспиртованное дерьмо?
  • Старый зольдат
    Дуже файно!
  • Дмитро Піталов
    Ваааленки, валенкиии, смерть рашистским оккупантам!
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