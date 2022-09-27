Десантники 25-ї бригади ліквідували чергову партію кремлівських загарбників та їхньої техніки. ФОТОрепортаж 18+
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Нині підрозділи повітрянодесантної бригади ДШВ метр за метром звільняють українські території від кремлівських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр 25-ї окермої повітрянодесантної Січеславської бригади.
Пресцентр бригади також публікує фото знищеної техніки противника та ліквідованих окупантів.
"Так буде з кожним окупантом, хто прийшов загарбати нашу землю. Кращий варіант для ворога - здатися нам у полон. Гарантуємо кожному російському військовому, хто буде затриманий Січеславськими десантниками, поводження згідно з Женевськими конвенціями", - додають у бригаді.