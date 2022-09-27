Затримано прокремлівську агітаторку-чиновницю столичного ЦНАП, яка закликала знищувати українців, - СБУ. ФОТО
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
За даними контррозвідки СБУ, ворожою поплічницею є посадовиця одного зі столичних Центрів надання адміністративних послуг, яка після початку повномасштабного вторгнення створила у соцмережі власний фейковий акаунт.
Там вона публікувала свої "дописи" під псевдонімом "Альона Донская".
"Серед іншого вона закликала українців до захоплення державної влади і агітувала підтримати окупаційні угруповання РФ. Також любителька "русского міра" виправдовувала злочини окупантів, у тому числі обстріли українських міст і вбивства мирних жителів. "Інформприводи" брала з пропагандистських ресурсів РФ", - йдеться у повідомленні.
На інтернет-сторінці агітаторки правоохоронці зафіксували 25 епізодів, які за висновком комплексної судової психолого-лінгвістичної експертизи створюють загрозу державній безпеці України.
Під час слідчих дій співробітники СБУ отримали доступ до комп’ютерної техніки і гаджетів зловмисниці, з яких вона адмініструвала деструктивний контент.
Наразі затриманій повідомлено про підозру за п’ятьма статтями Кримінального кодексу України:
ч. 2 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади);
ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);
ч. 1. ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками);
ч. 1. ст. 436-1 (виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів);
ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії російської федерації проти України, глорифікація її учасників).
"Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Розслідування проводили співробітники СБУ м. Києва та Київської області спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва Дніпровської окружної прокуратури м. Києва", - додають в СБУ.