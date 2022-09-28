Рашисти обстріляли у Миколаївці школу, в якій ховались цивільні, - Донецька ОВА. ФОТОрепортаж

Росіяни завдали удару по школі, попередньо, ракетою С300, близько 5-ї ранку. У сховищі на той час перебувало дванадцятеро людей, серед яких двоє дітей та людина з інвалідністю.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Донецької ОВА Павло Кириленко.







"Окупанти цілили просто у будівлю школи. Обвалилися стіни. Але сховище, на щастя, витримало - люди, які там перебували, не постраждали. Досі немає інформації стосовно однієї людини, яка працювала у школі - її пошуки наразі продовжуються.

Цинізм і безглузда жорстокість окупантів безмежні: ця школа немає нічого спільного з військовим об'єктом, місцеві цивільні переховувалися там від численних обстрілів, які росіяни регулярно здійснюють по місту", - йдеться у повідомленні.

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Кириленко вкотре закликав мешканців Донеччини евакуюватимь у більш безпечні регіони.