Рашисти обстріляли у Миколаївці школу, в якій ховались цивільні, - Донецька ОВА. ФОТОрепортаж
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Росіяни завдали удару по школі, попередньо, ракетою С300, близько 5-ї ранку. У сховищі на той час перебувало дванадцятеро людей, серед яких двоє дітей та людина з інвалідністю.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
"Окупанти цілили просто у будівлю школи. Обвалилися стіни. Але сховище, на щастя, витримало - люди, які там перебували, не постраждали. Досі немає інформації стосовно однієї людини, яка працювала у школі - її пошуки наразі продовжуються.
Цинізм і безглузда жорстокість окупантів безмежні: ця школа немає нічого спільного з військовим об'єктом, місцеві цивільні переховувалися там від численних обстрілів, які росіяни регулярно здійснюють по місту", - йдеться у повідомленні.
Кириленко вкотре закликав мешканців Донеччини евакуюватимь у більш безпечні регіони.