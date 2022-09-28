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Українські військові виявили схрон окупантів із модернізованими снарядами до "Градів". ФОТОрепортаж

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Українські захисники знайшли схованку окупантів із модернізованими снарядами 9М22У до "Градів".

Про це повідомив Стратком ЗСУ в телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"Ще один схрон кацапського лендлізу знайдений нашими хлопцями в результаті успішних дій. Маркування 9М22У означає, що це реактивні снаряди для РСЗВ "Град"", - йдеться в повідомленні.

У ЗСУ зауважили, що 9М22У - це модернізована версія осколково-фугасного реактивного снаряда 9М22. Повний залп становить 40 реактивних снарядів, що призводить до детонації 256 кг вибухової речовини та викидання приблизно 156,8 тис. осколків різної маси.

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Українські військові виявили схрон окупантів із модернізованими снарядами до Градів 01

Українські військові виявили схрон окупантів із модернізованими снарядами до Градів 02

Українські військові виявили схрон окупантів із модернізованими снарядами до Градів 03

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Топ коментарі

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Кацапські свині самі й отримають ці смаколики...
  • Victor Frey
    у нас *********** до артилерії та РСЗВ було не менше з часів ссср. Але розгільдяйство та мережа агентів ФСБ дозволили кацапам знищити всі великі склади - Балаклія, Ічня, Калинівка..де ще вибухало вже і не памятаю.. А вони готувались і готувались довго
  • Яр Холодний
    Негайно повернуть майно власникам! Там уже нові з Росії під"їжджають!
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