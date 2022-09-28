Українські військові виявили схрон окупантів із модернізованими снарядами до "Градів". ФОТОрепортаж

Українські захисники знайшли схованку окупантів із модернізованими снарядами 9М22У до "Градів".

Про це повідомив Стратком ЗСУ в телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"Ще один схрон кацапського лендлізу знайдений нашими хлопцями в результаті успішних дій. Маркування 9М22У означає, що це реактивні снаряди для РСЗВ "Град"", - йдеться в повідомленні.

У ЗСУ зауважили, що 9М22У - це модернізована версія осколково-фугасного реактивного снаряда 9М22. Повний залп становить 40 реактивних снарядів, що призводить до детонації 256 кг вибухової речовини та викидання приблизно 156,8 тис. осколків різної маси.

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