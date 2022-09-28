Доба на Донеччині: під ворожим вогнем Миколаївка, Авдіївка, Торецьк, Мар’їнка. ФОТОрепортаж

Армія РФ продовжує обстрілювати населені пункти Донецької області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Донецькій ОВА.

"Найбільшої шкоди цієї ночі росіяни завдали у Миколаївці — обстріляли школу, де облаштоване укриття для цивільних. На щастя, укриття витримало — ніхто з 12 людей, що там перебували, не постраждав.

Вночі росіяни час від часу стріляли по старій частині Авдіївки, по Мар'їнці, Красногорівці, Георгіївці та Новомихайлівці у Мар'їнській громаді, а також по Одрадівці та станції Майорськ у Світлодарській громаді. За попередньою інформацією, без жертв", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що напередодні ввечері артобстрілу зазнав Торецьк — постраждалих немає, але пошкоджено 2 будинки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисти обстріляли у Миколаївці школу, в якій ховались цивільні, - Донецька ОВА. ФОТОрепортаж

"Щоночі під російський вогонь потрапляють міста і села на лінії фронту. Залишатися на Донеччині — небезпечно!", - підкреслив Кириленко.









