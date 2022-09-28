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Окупанти вдарили трьома ракетами С300 по центру Гуляйполя. Зруйновано історичну пам’ятку. ФОТОрепортаж

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Вранці 28 вересня окупанти підступно завдали ракетних ударів по центру Гуляйполя.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Запорізької ОВА Олександр Старух, інформує Цензор.НЕТ.

"Гуляйполе нескоренне. Знакове місто Пологівського району сьогодні вранці зазнало підступного обстрілу. Ворог поцілив трьома ракетами С300 в центр міста. Зруйнована будівля, що мала статус історичної пам’ятки. Пошкоджена дорога", - зазначив він.

За словами очільника регіону, інформація щодо постраждалих уточнюється.

"Окупанти кілька місяців обстрілюють місто, аби залякати, примусити здатися. Але у них нічого не вийшло і не вийде. Прагнення до волі і свободи в крові у нащадків Батьки Махна. Тримаймось", - додає Старух.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ситуація у Запорізькій області: рашисти обстріляли Гуляйполе та Оріхів, - Запорізька ОВА

Окупанти вдарили трьома ракетами С300 по центру Гуляйполя. Зруйновано історичну пам’ятку 01
Окупанти вдарили трьома ракетами С300 по центру Гуляйполя. Зруйновано історичну пам’ятку 02
Окупанти вдарили трьома ракетами С300 по центру Гуляйполя. Зруйновано історичну пам’ятку 03
Окупанти вдарили трьома ракетами С300 по центру Гуляйполя. Зруйновано історичну пам’ятку 04
Окупанти вдарили трьома ракетами С300 по центру Гуляйполя. Зруйновано історичну пам’ятку 05

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