Окупанти вдарили трьома ракетами С300 по центру Гуляйполя. Зруйновано історичну пам’ятку. ФОТОрепортаж
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Вранці 28 вересня окупанти підступно завдали ракетних ударів по центру Гуляйполя.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Запорізької ОВА Олександр Старух, інформує Цензор.НЕТ.
"Гуляйполе нескоренне. Знакове місто Пологівського району сьогодні вранці зазнало підступного обстрілу. Ворог поцілив трьома ракетами С300 в центр міста. Зруйнована будівля, що мала статус історичної пам’ятки. Пошкоджена дорога", - зазначив він.
За словами очільника регіону, інформація щодо постраждалих уточнюється.
"Окупанти кілька місяців обстрілюють місто, аби залякати, примусити здатися. Але у них нічого не вийшло і не вийде. Прагнення до волі і свободи в крові у нащадків Батьки Махна. Тримаймось", - додає Старух.