Окупанти за добу атакували 19 населених пунктів Донеччини. Є вбиті та поранені. ФОТОрепортаж
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Російські війська відкрили вогонь по житловому сектору. Є вбиті та поранені цивільні мешканці.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на дані від Нацполіції.
Армія РФ вдарила по містах Авдіївка, Бахмут, Торецьк, Красногорівка, Гірник, Миколаївка, Залізне, Слов’янськ, Краматорськ, Часів-Яр, смт Північне, Гостре, Курахівка, селах Первомайське, Максимільянівка, Іванівське, Шахтарське, Малинівка, Карлівка.
"Ворог застосував проти мирного населення ракети "С-300", РСЗВ "Град", "Ураган", "Смерч". Знищено та пошкоджено 45 цивільних об’єкти – 36 житлових будинків, школу, дитячий садок, машинобудівельний завод, складські приміщення, газопровід", - йдеться у повідомленні.
Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.