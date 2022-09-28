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Суд арештував літак АН-140-100, який підприємець-зрадник планував передати росіянам після "захоплення південних областей", - ДБР. ФОТОрепортаж

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Працівники ДБР повідомили про підозру директору підприємства цивільної авіації за колабораційну діяльність. Під час обшуків на території, яку орендувало підприємство, ДБР виявило пасажирський літак АН-140-100.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у пресслужбі ДБР.

Суд арештував літак АН-140-100, який підприємець-зрадник планував передати росіянам після захоплення південних областей, - ДБР 01

За оперативною інформацією, фігурант планував передати це повітряне судно загарбникам. Наразі на літак накладено арешт. В подальшому планується передача повітряного судна Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

"Встановлено, що після повномасштабного вторгнення РФ, директор одного з українських підприємств цивільної авіації втік до тимчасово окупованого Криму, де почав співпрацювати з представниками держави-агресора. Бізнесмен планував налагодити авіабізнес й на тимчасово окупованих територіях України.

Суд арештував літак АН-140-100, який підприємець-зрадник планував передати росіянам після захоплення південних областей, - ДБР 02

Суд арештував літак АН-140-100, який підприємець-зрадник планував передати росіянам після захоплення південних областей, - ДБР 03

Суд арештував літак АН-140-100, який підприємець-зрадник планував передати росіянам після захоплення південних областей, - ДБР 04

При цьому він сподівався, що "руський мір" пошириться на всі південні та східні області України. Зрадник обіцяв керівнику окупаційної влади одного з тимчасово захоплених регіонів передати пасажирський літак АН-140-100, який на праві власності належить його компанії та знаходиться на підконтрольній Україні території. Також підприємець запевнив, що домовиться з бізнес-партнерами про передачу ще трьох літаків компанії, які наразі перебувають на території РФ", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що крім літака, під час обшуків в одному з офісів підприємства правоохоронці викрили працюючий колцентр, який перевіряється на можливий зв’язок з незаконною діяльністю фігуранта, а за місцем його мешкання предмети з радянською символікою, пропагандистські флаєри та газети РФ.

Бізнесмену заочно повідомлено про підозру за колабораційну діяльність. Санкція статті передбачає покарання до 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна.


Суд арештував літак АН-140-100, який підприємець-зрадник планував передати росіянам після захоплення південних областей, - ДБР 05



Суд арештував літак АН-140-100, який підприємець-зрадник планував передати росіянам після захоплення південних областей, - ДБР 06
Суд арештував літак АН-140-100, який підприємець-зрадник планував передати росіянам після захоплення південних областей, - ДБР 07
Суд арештував літак АН-140-100, який підприємець-зрадник планував передати росіянам після захоплення південних областей, - ДБР 08

Топ коментарі

  • Valter Valter
    Вот так и Мрiю собирались передать окупантам. Представьте как бы рашисты хвастались и радовались такому трофею
  • NavigatorUR
    А літачок знаходиться на балансі Мотор Січ і стоїть у Запоріжжі. І як не крути..випливає прізвище Богусаєв..))))
  • Алекс Скела
    Під час обшуків на території, яку орендувало підприємство, ДБР виявило пасажирський літак АН-140-100

    Геж, молодці, пильно та прискіпливо шукали, значить.
    Шукають, шукають і раптом - о! Літак!
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