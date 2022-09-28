Доба у Запорізькій області: росіяни завдавали ударів по житлових кварталах міст і сіл. ФОТОрепортаж
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на дані від Нацполіції.
"Минулої доби окупаційні війська поцілили по мирному населенню обласного центру. Також вогнем накрило околиці смт Новомиколаївка Запорізького району. У результаті, зруйновано декілька об’єктів інфраструктури та заклад відпочинку, в який попередньо вже влучали ворожі снаряди.
Окрім цього, гаряче було у районних центрах області. Упродовж доби, включаючи сьогоднішній ранок, російські військові гатили по житлових кварталах Гуляйполя", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що також терористи РФ накрили "залпами" смт Степногірськ Василівського району. Громадяни повідомили органам поліції про вибиті вікна, потрощені дахи, стіни в домівках, пошкоджену прибудинкову територію.
За усіма фактами воєнних злочинів російської армії проти мирного населення запорізького краю, правоохоронці зібрали доказову базу. Матеріали передані до УСБУ в Запорізькій області для відкриття кримінальних проваджень за ст. 438 Кримінального кодексу України "Порушення законів та звичаїв війни".