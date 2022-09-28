Удар росіян по школі на Донеччині: рятувальники вилучили тіло загиблої жінки з-під завалів. ФОТОрепортаж

Російські окупаційні війська завдали удару по школі у Миколаївці Донецької області. В результаті проведення аварійно-рятувальних робіт з-під завалів було вилучено тіло загиблої жінки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у ДСНС.

Сьогодні зранку Слов'янські рятувальники прибули на виклик про руйнування будівлі школи у м. Миколаївка. По прибуттю встановлено, що внаслідок обстрілу (попередньо ракетного удару), сталось часткове руйнування з 1-го по 3-й поверхи 3-поверхової будівлі ЗОШ № 1. В результаті проведення аварійно-рятувальних робіт з-під завалів було вилучено тіло загиблої жінки 1959 р.н", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисти обстріляли у Миколаївці школу, в якій ховались цивільні, - Донецька ОВА. ФОТОрепортаж

Зазначається, що рятувальники провели розбір 50 тон конструктивних елементів будівлі. Роботи завершено.









