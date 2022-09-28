Агентів РФ, які збирали дані про позиції ЗСУ, затримано у Краматорську і Покровську, - СБУ. ФОТО
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
Одного із ворожих поплічників затримано у Краматорську. За даними слідства, зрадником виявився місцевий підприємець, який намагався налагодити будівельний бізнес на тимчасово окупованій території АР Крим. Через особисті зв’язки у комерційних колах він став співвласником будівництва об’єкта промисловості на українському півострові. Проте, згодом представники місцевої окупаційної адміністрації виявили "недоліки" у дозвільній документації бізнесмена.
Він звернувся до своїх знайомих по допомогу, а ті – "вивели" підприємця на кадрового співробітника ГУ ГШРФ (більш відомого як "ГРУ"), який запропонував конфіденційну співпрацю в обмін на вирішення комерційних питань.За вказівкою окупанта, зрадник мав збирати розвіддані щодо оборони Краматорська. Одержану інформацію передавав агресору через анонімний телеграм-канал у вигляді текстових повідомлень та графічних зображень оборонних укріплень міста.
Ще одну російську агентку співробітники СБУ затримали у Покровську. Зловмисниця розвідувала місця дислокації та маршрути руху українських військ у прифронтових районах Донеччини і Запоріжжя. Для цього вона об’їжджала території обох регіонів і приховано спостерігала за об’єктами ЗСУ. Дані своїх "спостережень" переправляла окупантам через декілька месенджерів. Встановлено, що у поле зору загарбників їхня поплічниця потрапила через свою активність у соцмережах, де викладала свої прокремлівські дописи.
Під час обшуків у обох затриманих правоохоронці виявили мобільні телефони з доказами прихованого листування з ворогом. Наразі російським агентам повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 111 (державна зрада), та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.