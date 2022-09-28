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Агентів РФ, які збирали дані про позиції ЗСУ, затримано у Краматорську і Покровську, - СБУ. ФОТО

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Служба безпеки України затримала двох російських агентів у прифронтових районах Донеччини. Вони розвідували бойові позиції та маршрути переміщення підрозділів ЗСУ на території регіону. Крім того, зловмисники передавали ворогу інформацію про геолокації та інженерні особливості фортифікаційних споруд поблизу ліній східного і південного фронтів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Агентів РФ, які збирали дані про позиції ЗСУ, затримано у Краматорську і Покровську, - СБУ 01

Одного із ворожих поплічників затримано у Краматорську. За даними слідства, зрадником виявився місцевий підприємець, який намагався налагодити будівельний бізнес на тимчасово окупованій території АР Крим. Через особисті зв’язки у комерційних колах він став співвласником будівництва об’єкта промисловості на українському півострові. Проте, згодом представники місцевої окупаційної адміністрації виявили "недоліки" у дозвільній документації бізнесмена.

Він звернувся до своїх знайомих по допомогу, а ті – "вивели" підприємця на кадрового співробітника ГУ ГШРФ (більш відомого як "ГРУ"), який запропонував конфіденційну співпрацю в обмін на вирішення комерційних питань.За вказівкою окупанта, зрадник мав збирати розвіддані щодо оборони Краматорська. Одержану інформацію передавав агресору через анонімний телеграм-канал у вигляді текстових повідомлень та графічних зображень оборонних укріплень міста.

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Агентів РФ, які збирали дані про позиції ЗСУ, затримано у Краматорську і Покровську, - СБУ 02

Ще одну російську агентку співробітники СБУ затримали у Покровську. Зловмисниця розвідувала місця дислокації та маршрути руху українських військ у прифронтових районах Донеччини і Запоріжжя. Для цього вона об’їжджала території обох регіонів і приховано спостерігала за об’єктами ЗСУ. Дані своїх "спостережень" переправляла окупантам через декілька месенджерів. Встановлено, що у поле зору загарбників їхня поплічниця потрапила через свою активність у соцмережах, де викладала свої прокремлівські дописи.

Агентів РФ, які збирали дані про позиції ЗСУ, затримано у Краматорську і Покровську, - СБУ 03

Під час обшуків у обох затриманих правоохоронці виявили мобільні телефони з доказами прихованого листування з ворогом. Наразі російським агентам повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 111 (державна зрада), та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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Топ коментарі

  • Ревизор
    Да тут в тылу полно зеленых слуг кацапского народа.

    Одеська міськрада не підтримала демонтаж пам`ятника Катерині II

    Одеська міськрада не підтримала демонтаж пам'ятника російській імператриці Катерині II на однойменній площі.

    За відповідний проект рішення, запропонований фракцією «Європейської Солідарності», проголосувало лише 17 депутатів, повідомляє кореспондент «Думської».

    Проти не було нікого, один депутат утримався, 21 не голосував.

    За були всі депутати від ЄС, а також, як не дивно, деякі представники від забороненої ОПЗЖ, зокрема Роман Сеник, Михайло Карпенчук, Лілія Леонідова, Олена Вододюк (Орлова), Олександр Авдєєв і Сергій Шматько.

    А ось із президентської партії «Слуга народу» за проект проголосували троє - Олексій Асауленко, Ольга Квасніцька та Дмитро Рибак, решта голосування проігнорували. І це після відвертого натяку з боку Володимира Зеленського, який наголосив у листі до міськради важливість захисту національних інтересів та «очищення суспільного простору від об'єктів і пам'ятників, що стосуються російської імперської та радянської спадщини, яка закріплює в Україні російські пропагандистські антиукраїнські наративи».

    Також на підтримку демонтажу пам'ятників Катерині та Суворову висловилася обласна військова адміністрація, яка констатувала, що вони не бралися під охорону держави як об'єкти культурної спадщини.

    СМЕРТЬ РОСІЙСЬКИМ ОКУПАНТАМ!
  • Юрко Янгол
    Вони наводили смерть на людей тому було б доречно їх повішати на місці.
  • Mykhailo Stepanov
    маленькую сучку отдать бурятам, второго просто расстрелять
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