Агентів РФ, які збирали дані про позиції ЗСУ, затримано у Краматорську і Покровську, - СБУ. ФОТО

Служба безпеки України затримала двох російських агентів у прифронтових районах Донеччини. Вони розвідували бойові позиції та маршрути переміщення підрозділів ЗСУ на території регіону. Крім того, зловмисники передавали ворогу інформацію про геолокації та інженерні особливості фортифікаційних споруд поблизу ліній східного і південного фронтів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Одного із ворожих поплічників затримано у Краматорську. За даними слідства, зрадником виявився місцевий підприємець, який намагався налагодити будівельний бізнес на тимчасово окупованій території АР Крим. Через особисті зв’язки у комерційних колах він став співвласником будівництва об’єкта промисловості на українському півострові. Проте, згодом представники місцевої окупаційної адміністрації виявили "недоліки" у дозвільній документації бізнесмена.

Він звернувся до своїх знайомих по допомогу, а ті – "вивели" підприємця на кадрового співробітника ГУ ГШРФ (більш відомого як "ГРУ"), який запропонував конфіденційну співпрацю в обмін на вирішення комерційних питань.За вказівкою окупанта, зрадник мав збирати розвіддані щодо оборони Краматорська. Одержану інформацію передавав агресору через анонімний телеграм-канал у вигляді текстових повідомлень та графічних зображень оборонних укріплень міста.

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Ще одну російську агентку співробітники СБУ затримали у Покровську. Зловмисниця розвідувала місця дислокації та маршрути руху українських військ у прифронтових районах Донеччини і Запоріжжя. Для цього вона об’їжджала території обох регіонів і приховано спостерігала за об’єктами ЗСУ. Дані своїх "спостережень" переправляла окупантам через декілька месенджерів. Встановлено, що у поле зору загарбників їхня поплічниця потрапила через свою активність у соцмережах, де викладала свої прокремлівські дописи.

Під час обшуків у обох затриманих правоохоронці виявили мобільні телефони з доказами прихованого листування з ворогом. Наразі російським агентам повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 111 (державна зрада), та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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