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Росіян на кордоні з Грузією "зустрічають" протестувальники з українськими прапорами. ФОТО

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Росіян на кордоні з Грузією "зустрічають" протестувальники з українськими прапорами. ФОТО
На кордоні з Грузією росіян, які втекти з РФ від мобілізації, зустрічають з українськими прапорами та антивоєнними плакатами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє The Guardian.

"Росіян, яким вдається виїхати з країни, на кордоні з Грузією зустрічають антивоєнні протестувальники з українськими прапорами та плакатами", – ідеться в повідомленні.

Раніше редакторка новин ITV Емма Берроуз, яка була на кордоні, опублікувала у твіттері  зображення з людьми, які тримають у руках банери, на одному з яких написано: "В опитуваннях більшість із вас підтримує війну. А навіщо ж ви втікаєте від неї?".

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На іншому банері, який тримає дівчина, написано: "Диктатори роблять те, що хоче більшість народу. А промиті мізки – результат бездіяльності самих росіян". У своїй публікації редакторка зазначила, що біля грузинського кордону з Росією протестувальники співають гімн України та "тролять" росіян, які виїжджають зі своєї країни.

Нагадаємо, вчора грузинський опозиційний рух "Дроа" анонсував проведення акції протесту біля російсько-грузинського кордону через збільшення потоку росіян, які втікають з Росії через мобілізацію. За словами організаторів акції, безпрецедентний потік російських громадян, які в’їжджають до Грузії, збільшує ризики для національної безпеки й економіки, до того ж, країна не готова впоратися з таким потоком російських мігрантів. Крім того, організатори зазначили, що на тлі підтвердженої співпраці ФСБ Росії та Служби державної безпеки Грузії неможливо встановити, хто перетинає кордон.

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Топ коментарі

  • Шимус
  • Яр Холодний
    У однодумців думки сходяться - тільки сьогодні написав:

    Стоять фінські прикордонники на кордоні з Росією Один другому каже:

    - Знаєш - я все більше впевнююся у жахливості та кровожерливості тих «бандерівських нацистів» , якими Росія лякає весь світ!

    - Чому?

    - А поглянь! «Бандерівці» ще навіть не зайшли на територію Росії , а росіяни уже масово звідти тікать стали!
  • Amber
    Я з величезною повагою ставлюся до грузинського народу , але зрумійте,Ви робите дуже велику помилку , пускаючи москалів в свою
    краіну !

    Пригадайте 2008 рік , коли тіж росіяни прийшли на вашу землю
    вас вбивати і захопили ваші землі !!

    женіть цю погань , бо буде біда !!
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