Війська РФ вночі атакували Миколаїв, пошкоджено цивільні об’єкти, - Сєнкевич. ФОТО

Російські загарбники вночі 29 вересня били по Миколаєву, внаслідок чого постраждали цивільні об’єкти.

Про це у телеграмі повідомив мер міста Олександр Сєнкевич, передає Цензор.НЕТ.

"Фахівці обстежують місце обстрілу. Тому детальну інформацію напишу вам пізніше. Наразі зазначу лише, що постраждали цивільні об’єкти", – написав Сєнкевич.

Він також виклав фото уламків ракети, якою сьогодні вночі атакували Миколаїв.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уночі росіяни завдали ракетного удару по Миколаєву. Протягом доби ворог обстрілював та атакував дронами і населені пункти області