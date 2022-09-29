Війська РФ вночі атакували Миколаїв, пошкоджено цивільні об’єкти, - Сєнкевич. ФОТО
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Російські загарбники вночі 29 вересня били по Миколаєву, внаслідок чого постраждали цивільні об’єкти.
Про це у телеграмі повідомив мер міста Олександр Сєнкевич, передає Цензор.НЕТ.
"Фахівці обстежують місце обстрілу. Тому детальну інформацію напишу вам пізніше. Наразі зазначу лише, що постраждали цивільні об’єкти", – написав Сєнкевич.
Він також виклав фото уламків ракети, якою сьогодні вночі атакували Миколаїв.