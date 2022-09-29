Росіяни продовжують вести обстріли по всій лінії фронту від Мар’їнської до Святогірської громади. Є вбиті та поранені, - Кириленко. ФОТОрепортаж
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
"У Мар’їнській громаді під обстріли потрапили Мар’їнка, Красногорівка, Новомихайлівка, Максимільянівка та Олександропіль. У Максимільянівці пошкоджено 3 приватні будинки, в Олександрополі – 1 людина поранена, 2 будинки пошкоджено. В Очеретинській громаді поранено 1 людину в Нетайловому. В Авдіївці були поодинокі прильоти, а зранку – масований артобстріл центру. Наслідки встановлюємо", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що на Горлівському напрямку було гучно в Одрадівці та на станції Майорськ Світлодарської громади, а також в околицях Соледара, Яковлівки та Роздолівки у Соледарській громаді. Без жертв.
На Лиманському напрямку росіяни обстріляли Богородичне під Святогірськом – вбили одну людину.