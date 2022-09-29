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Наслідки ракетних ударів по Дніпру: є загиблі та поранені, зруйновано будинки, понівечено ринок. ФОТОрепортаж

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Внаслідок російських ракетних ударів по житлових кварталах Дніпра є загиблі та поранені. Серед них - маленькі діти. Поліція збирає докази воєнних злочинів армії РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Як зазначається, повністю зруйновані декілька приватних будинків, понівечений ринок, автобуси, автівки та лінії електропередач. Пошкоджені приватні домівки та кілька багатоповерхівок міста.

"Ракетну атаку по місту Дніпро росіяни завдали в ніч на 29 вересня. Протягом усієї ночі та зараз на місцях влучань продовжують працювати слідчо-оперативні групи, криміналісти, співробітники ДСНС та управління Служби безпеки України в Дніпропетровській області. Поліцейські вилучають уламки боєприпасів, фіксують злочини", - йдеться у повідомленні.

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Наслідки ракетних ударів по Дніпру: є загиблі та поранені, зруйновано будинки, понівечено ринок 01
Наслідки ракетних ударів по Дніпру: є загиблі та поранені, зруйновано будинки, понівечено ринок 02
Наслідки ракетних ударів по Дніпру: є загиблі та поранені, зруйновано будинки, понівечено ринок 03
Наслідки ракетних ударів по Дніпру: є загиблі та поранені, зруйновано будинки, понівечено ринок 04

Скоєні військовими РФ злочини документуються в рамках кримінального провадження, відкритого за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

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Топ коментарі

  • Vlad Cheh
    Урод - это далеко не самый худший человек, что есть на Земле. Не меньшей тварью является Кучма и его шестерки, слившие может быть эти самые ракеты и ракетоносцы, которым сейчас истребляют наш народ (не очень удачно, мы бы стреляли куда лучше и больнее). Слившие за настолько мизерную взятку (про пополнение бюджета и оплату за газ молчу даже, там даже не деньги), что просто стыдно, что есть такие люди. И при этом даже на тот момент у них на глазах было Приднестровье, Абхазия, Карабах, да и даже война на Балканах самая что ни на есть война с геноцидом. И везде кацапы засовывали свой нос, да и наши бойцы уже на стороне Добра участвовали во всех этих войнах. И посмелее войск ООН были, те только в штабе умеют сидеть и убегать, если им есть личная угроза. А про Чечню даже говорить не стоит. Прямо у всех на глазах генералы без ведома Ельцина отправляют танковую колонну на верную смерть, а потом заявляют Ельцину, что наших парней убили. И у него нет выбора, кроме как вступить в войну. То есть был показан сценарий, как КГБ-ФСБ начинает войну ради личной власти и выгоды и что это будет еще, еще и еще. Кучма обязан был все это видеть и не предавать страну.
  • Анатолий К 65c6a92d
    А де наші системи ППО? Чому за три роки не зробили жодної? Хто в цьому винен? Хтовсі проекти, все це закатав в дороги і залишив своїх виборців не захищеними? Чому ми про це не чуємо з "Єдиних новин"? А чому навіть ті радянські, що були на озброєні, хтось вивів із строя, давши команду вилучити клістрони? Хто це? Клістрони вилучали ФСБ, бо вони вкрадені з їх складів, чи що то за ворожа служба? Вони вже заарештовані, чи на курортах?
  • Анатолий К 65c6a92d
    якщо Ви не впевнений, то це не означає, що це так. Українськак система ППО була в 2019 році на 80% готова для випуску, а такі ракетні комплекси як "Нептун", "Сапсан-Нрім 2", "Вільха М", "Стугна", "Корсар", Верба"та інні на 100%, тільки довипробовували деякі вироби на доцільність використання для інших цілей. Де ці ракети? Скільки їх виготовили, чи все перевели в туалетний папір? Кого Ви тут лікуєте? Чому при "баризі" все це зробили, а при "нє варуючем" все це знищили і нічого свого не зробили? А чому не виготовили на 100% готову САУ "Богдана"? Де наші безпілотники? Де виготовлення наших снайперських, наших снарядів? А чому вилучили клістрони якраз перед війною з тих систем ППО, які були відремонтовані?
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