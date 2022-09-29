Рашисти вдарили по населених пунктах Донеччини з артилерії та РСЗВ. Найбільше ударів зазнав Бахмут. ФОТОрепортаж
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Під удар армії РФ потрапили 14 населених пунктів. Є вбиті та поранені мирні жителі, серед них діти.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на дані від Нацполіції.
"Ворог атакував міста Торецьк, Авдіївка, Бахмут, Залізне, смт Північне, Очеретине, села Комар, Бердичі, Карлівка, Максимільянівка, Соловйове, Новоселівка Перша, Новоукраїнка, Олександропіль. Окупанти били з артилерії та реактивних систем залпового вогню. Найбільше ударів – чотири – витримав Бахмут. Знищено та пошкоджено 24 цивільних об‘єкти - 18 житлових будинків, коксохімічний завод, автотранспорт, гаражі", - йдеьься у повідомленні.
Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.