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Рашисти вдарили по Краматорську 4 ракетами. Відомо про 10 поранених. ФОТОрепортаж

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Сьогодні, 29 вересня, російські окупаційні війська завдали ракетних ударів по місту Краматорськ на Донеччині.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Краматорський міський голова Олександр Гончаренко.

Рашисти вдарили по Краматорську 4 ракетами. Відомо про 10 поранених 01

"4 ракетних удари зазнав Краматорськ. Вже відомо про 10 поранених. Пошкоджені багатоповерхівки, інфраструктура та приватні домівки.", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що на місцях працюють всі відповідні служби.


Рашисти вдарили по Краматорську 4 ракетами. Відомо про 10 поранених 02
Рашисти вдарили по Краматорську 4 ракетами. Відомо про 10 поранених 03
Рашисти вдарили по Краматорську 4 ракетами. Відомо про 10 поранених 04
Рашисти вдарили по Краматорську 4 ракетами. Відомо про 10 поранених 05
Рашисти вдарили по Краматорську 4 ракетами. Відомо про 10 поранених 06
Рашисти вдарили по Краматорську 4 ракетами. Відомо про 10 поранених 07
Рашисти вдарили по Краматорську 4 ракетами. Відомо про 10 поранених 08

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