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У Москві встановили сцену для "мітингу" на підтримку анексії окупованих українських областей. ФОТО

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Влада РФ встановила на Красній площі в Москві сцену для "мітингу" на підтримку анексії окупованих територій України. Мітинг запланований на 30 вересня.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російські ЗМІ.

Сцена для акції на підтримку анексії окупованих регіонів України встановлена на Красній площі. Серед гасел, під якими збираються проводити мітинг - "Донецьк, Луганськ, Запоріжжя, Херсон. Росія" і "Донецьк, Луганськ, Запоріжжя, Херсон. Разом назавжди".

За даними російських ЗМІ, мітинг заплановано на 30 вересня. Офіційно про це поки не повідомляли. Раніше мерія Москви попередила, що в цей день в районі Красної площі буде перекрито рух транспорту.

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За інформацією ЗМІ, на акції може виступити Володимир Путін, і того ж дня він може зустрітися з "главами адміністрацій" захоплених Росією регіонів України.

У Москві встановили сцену для мітингу на підтримку анексії окупованих українських областей 01
У Москві встановили сцену для мітингу на підтримку анексії окупованих українських областей 02
У Москві встановили сцену для мітингу на підтримку анексії окупованих українських областей 03

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Топ коментарі

  • alexandr shamov
    Це наслiдки великого крадiвництва, за рахунок бюджету Армii.
  • Колян Коляныч
    Интересно - это стадо когда-нибудь проснётся??
  • vsbu vsbu
    Ага, грайтеся, грайтеся з такими штучками....вас нічому ніхто ніколи не навчить, бо ви ніхто, бо вас там нет, і взагалі ....
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