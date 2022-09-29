У Запорізькій області викрили ще одну корупційну схему перетину лінії розмежування. Серед учасників - правоохоронець, - Офіс Генпрокурора. ФОТОрепортаж

За процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури викрито чотирьох учасників корупційної схеми перетину лінії зіткнення на Запоріжжі, серед них керівник структурного підрозділу територіального відділу поліції.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили у Офісі Генпрокурора.

"За даними слідства, поліцейський та представник органу влади, особа якого встановлюється, розробили незаконну схему збагачення. До цієї діяльності вони залучили ще трьох цивільних осіб. Питання швидкого та позитивного включення транспортного засобу до складу колони для виїзду на тимчасово непідконтрольну територію України та формальний огляд вантажу коштував від 500 до 2000 доларів США. Обумовлена сума коштів отримувалась цивільними особами та в подальшому передавалась правоохоронцю та представнику органу державної влади". - йдеться у повідомленні.

У Офісі генпрокурора зазначають, що на даний час задокументовано одержання зазначеними особами неправомірної вигоди на загальну суму близько 160 тис грн. Під час проведення обшуків за місцем мешкання та в автомобілях цих осіб вилучено близько 23 тис доларів США та 370 тис грн, комп’ютерну техніку, чорнові записи та інші докази злочинної діяльності.

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Наразі правоохоронцю повідомлено про підозру в отриманні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України), а його посередникам – у пособництві у вчиненні цього злочину (ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 КК України).

Нагадаємо, у Запорізькі області вже викривали учасників корупційної схеми перетину лінії зіткнення. Безперешкодний перетин лінії розмежування коштував для однієї людини від 500 до 1500 доларів США та від 700 доларів США за одиницю автотранспорту.