Затримано зрадника, якого росіяни призначили керувати окупованим селом Димер на Київщині, - СБУ. ВІДЕО+ФОТО

Служба безпеки України затримала ще одного ворожого поплічника, якого під час тимчасової окупації Київської області окупанти призначили так званим "заступником голови Димерської селищної ради".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

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"Він забезпечував пальним військову техніку загарбників, налагодив постачання газу, електроенергії і продуктів до місць базування ворога. Крім цього, зрадник брав участь у допитах незаконно ув’язнених громадян, у тому числі представників Товариства Червоного Хреста України. Рашисти "вибивали" з них інформацію про місця дислокації підрозділів Сил оборони і адреси проживання учасників АТО.

Свої злочинні дії зловмисник координував з командиром підрозділу окупантів, полковником зс рф з позивним "отєц Кіріл", - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, зрадником виявився місцевий підприємець, який добровільно погодився співпрацювати з агресорами на посаді "заступника голови Димерської селищної ради" і "директора комбінату комунальних підприємств".

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Після звільнення Димера зловмисник переховувався від правосуддя на території інших регіонів України. Але співробітники Служби безпеки встановили його місцезнаходження і затримали.

Наразі слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

Солом’янський районний суд м. Києва обрав йому міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.