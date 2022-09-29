Затримано зрадника, якого росіяни призначили керувати окупованим селом Димер на Київщині, - СБУ. ВІДЕО+ФОТО
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.
"Він забезпечував пальним військову техніку загарбників, налагодив постачання газу, електроенергії і продуктів до місць базування ворога. Крім цього, зрадник брав участь у допитах незаконно ув’язнених громадян, у тому числі представників Товариства Червоного Хреста України. Рашисти "вибивали" з них інформацію про місця дислокації підрозділів Сил оборони і адреси проживання учасників АТО.
Свої злочинні дії зловмисник координував з командиром підрозділу окупантів, полковником зс рф з позивним "отєц Кіріл", - йдеться у повідомленні.
За даними слідства, зрадником виявився місцевий підприємець, який добровільно погодився співпрацювати з агресорами на посаді "заступника голови Димерської селищної ради" і "директора комбінату комунальних підприємств".
Після звільнення Димера зловмисник переховувався від правосуддя на території інших регіонів України. Але співробітники Служби безпеки встановили його місцезнаходження і затримали.
Наразі слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.
Солом’янський районний суд м. Києва обрав йому міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.