Наслідки російського удару по Краматорську: кількість поранених зросла до 11. ФОТОрепортаж

Унаслідок ударо росіян по Крааматорську зросла кількість поранених.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

"Росіяни завдали ударів по місту близько 9-ї ранку. Пошкодили будівлю колишнього інтернату, багатоповерхівки, дорожнє покриття, приміщення другої міської лікарні та Укртелекому - там вибито практично всі вікна", - йдеться у повідомленні.

Повну картину пошкоджень ще з'ясовують правоохоронці та місцева влада.

"Черговий удар по місту, яке не знаходиться безпосередньо на лінії фронту, вкотре доводить, що цивільним небезпечно залишатися на території області. Евакуюйтеся! Не наражайте себе на небезпеку", - підкреслив Кириленко.

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