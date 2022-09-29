Мецгер засвітився на нараді разом із міністеркою економіки Свириденко. ФОТОрепортаж

Колишній голова правління "Укрексімбанку" Євген Мецгер був помічений на нараді керівництва Міністерства економіки України з Національним банком України щодо доступних кредитів на виконання експортних контрактів. Яку установу він представляв, наразі не відомо.

Міністерство економіки України спільно з Національним банком України напрацювали механізм, який дозволяє видавати доступні кредити на виконання експортних контрактів без застави під страхове покриття Експортно-кредитного агентства (ЕКА). Про це повідомила на своїй сторінці у фейсбуці перший віце-прем'єр-міністр України міністр економіки України Юлія Свириденко, інформує Цензор.НЕТ.

Утім, найцікавіше у цьому дописі те, що на нараді присутній колишній голова правління "Укрексімбанку" Євген Мецгер, відомий зухвалим нападом на журналістів "Схем" Кирила Овсяного та Олександра Мазура в приміщенні "Укрексімбанку".

Під цим дописом Свириденко опублікувала такі фото:







На це звернув увагу журналіст Михайло Ткач.

Наразі не зрозуміло, у якій ролі Мецгер був присутнім на нараді. Втім, повідомлялось, що за даними ЗМІ, його можуть призначити заступником міністра економіки.

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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 4 жовтня журналісти "Схем" прийшли на інтерв'ю до голови правління державного "Укрексімбанку" Євгена Мецгера. Йому не сподобалося одне із запитань - і в оператора силоміць забрали техніку і видалили запис, а журналістів намагалися не випускати з кабінету. "Укрексімбанк" тепер стверджує, що розмову з журналістами лише перервали, та й то тому, що виявилося, що працівники ЗМІ намагалися заволодіти банківською таємницею. Сам Мецгер називає те, що трапилося, "провокацією". Тим часом справу про перешкоджання роботі журналістів розслідує Офіс генпрокурора, також те, що трапилося, розгляне комітет ВР з питань свободи слова.

Пізніше "Схеми" змогли відновити видалене відео і показали кадри нападу.

Голова правління "Укрексімбанку" Євген Мецгер написав заяву про складання повноважень на період розслідування. Пізніше наглядова рада "Укрексімбанку" відсторонила голову правління. 7 жовтня йому і директору департаменту інформполітики банку Пікалову вручили підозри.

11 жовтня суд призначив Мецгеру запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

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У справі нападу на журналістів "Схем" Кирила Овсяного та Олександра Мазура в "Укрексімбанку" Голосіївський районний суд Києва 14 вересня 2022 року визнав винуватими колишнього голову правління "Укрексімбанку" Євгена Мецгера, колишнього директора департаменту банківської безпеки установи Ігоря Тельбізова та начальника управління внутрішньої безпеки "Укрексімбанку" Олега Осіпова і призначив кожному штраф.

Згідно з вироком, Євгена Мецгера визнали винним за ч.1 та ч.3 статті 171 Кримінального кодексу ("Незаконне вилучення зібраних журналістом матеріалів і технічних засобів, перешкоджання роботі журналіста, вчиненого службовою особою з використанням свого службового становища") та визначили покарання у вигляді штрафу у розмірі 3400 гривень (200 неоподаткованих мінімумів доходів громадян) без позбавлення права займати певні посади.