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Відбувся черговий обмін полоненими. Україна повернула 6 людей - чотирьох морпіхів та двох цивільних, - ОП. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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В Україну з російського полону повернулись 6 людей. З них 4 морпіхів брали участь у боях за Маріуполь.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Серед визволених:

  • офіцери - Булахов Олексій та Костенко Микола. Солдати - Герасименко Людмила та Іван Земляной;
  • цивільні - Андруша Вікторія та Майборода Яна.

Відбувся черговий обмін полоненими. Україна повернула 6 людей - чотирьох морпіхів та двох цивільних, - ОП 01

"У кожного з них своя історія. Наприклад, Андрушу Вікторію 27 березня російські солдати забрали з дому, бо в телефоні дівчини знайшли дані про ворожу техніку, які вона передавала ЗСУ. Згодом її відвезли до РФ і утримували в Курському СІЗО. Майборода Яна опинилася в полоні через те, що у її телефоні зайшли фотографії техніки росіян на території Чорнобильської зони", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що визволені військові брали участь у боях за Маріуполь.

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Топ коментарі

  • Benjie Lucic 01c9ec1b
    Гражданские- это не пленные. Гражданские -это заложники
  • Член Сухов Кабаев
    На гражданских нужно менять Слуг народа , сотрудников ОП и гундяевских попов!
  • Сергей Ткаченко a73c9e6e
    Теж цікаво. Дуже радію за наших, але ціна обміну замовчується. І, знаючи цю владу, можу припустити, що є що приховувати.
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