Відбувся черговий обмін полоненими. Україна повернула 6 людей - чотирьох морпіхів та двох цивільних, - ОП. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

В Україну з російського полону повернулись 6 людей. З них 4 морпіхів брали участь у боях за Маріуполь.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

Серед визволених:

офіцери - Булахов Олексій та Костенко Микола. Солдати - Герасименко Людмила та Іван Земляной;

цивільні - Андруша Вікторія та Майборода Яна.

"У кожного з них своя історія. Наприклад, Андрушу Вікторію 27 березня російські солдати забрали з дому, бо в телефоні дівчини знайшли дані про ворожу техніку, які вона передавала ЗСУ. Згодом її відвезли до РФ і утримували в Курському СІЗО. Майборода Яна опинилася в полоні через те, що у її телефоні зайшли фотографії техніки росіян на території Чорнобильської зони", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ще майже 800 азовців, з них понад 40 жінок, перебувають у полоні, - "Азов"

Зазначається, що визволені військові брали участь у боях за Маріуполь.