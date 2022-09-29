На Сумщині українські захисники збили російський БПЛА зі стрілецької зброї. ФОТОрепортаж
6 1346
Українські військові у Сумській області збили російський безпілотник зі стрілецької зброї.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив очільник сумської ОВА Дмитро Живицький.
"Збили російський безпілотник зі стрілецької зброї! На Сумщині наші військові назавжди приземлили російську "пташку". Сьогодні, в зоні відповідальності ОТУ Суми, мінус один російський Орлан-10, що перетнув кордон України", - йдеться у повідомленні.