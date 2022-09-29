Суддя Львов, намагаючись дискредитувати результати розслідування журналістів, не спростував факт наявності в нього паспорта громадянина РФ, - ЗМІ. ДОКУМЕНТИ

Заступник голови Верховного Суду Богдан Львов звинуватив журналістів, які довели наявність у нього паспорта громадянина Росії, у поширенні фейків, але його "аргументи" не відповідають дійсності.

Про це йдеться у розгорнутому матеріалі проєкту Радіо Свобода "Схеми", інформує Цензор.НЕТ.

Зокрема Львов стверджує, що форма заяви громадянина на заміну паспорта громадянина РФ, датована жовтнем 2012 року, на яку посилаються журналісти у своєму розслідуванні, була начебто затверджена лише у листопаді 2012 року - на місяць пізніше, ніж її заповнив Львов.

Журналісти вказують, що форма, оприлюднена в розслідуванні, відрізняється від форми нового зразка листопада 2012 року, на яку посилається суддя Львов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У розслідуванні "Схем" щодо громадянства РФ заступника голови ВС Львова не було допущено помилок, - Седлецька





"Форма більше схожа на нормативи 2009 року, аніж на пізній норматив 2012 року. І хоч в одному пункті (пункті номер 7) вона відрізняється від того, який офіційно доданий до опублікованого наказу 2009 року Федеральної міграційної служби, але є численні публічні докази, що на той період різними відділами використовувались різні форми з різним виглядом пункту номер 7, в тому числі точно така, яку наводять "Схеми". Тобто ця форма вже декілька років була в практичному обігу станом на жовтень 2012 року", - доходять висновку медійники.

Журналісти також звертають увагу на інформацію з іншого профільного російського сайту - "Паспортист", який публікує зразки необхідних документів для отримання паспорта громадянина РФ.





Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Заступник голови Верховного суду Львов навів додаткові докази того, що історія про його "російський паспорт" є фейком. ДОКУМЕНТ

Подібних висновків дійшли і фахівці юридичної спільноти DeadLawyersSociety.

Натомість журналісти знайшли "таємничу нестиковку" у формі за підписом судді Богдана Львова - номер паспорта вписаний від руки з помилкою в останній цифрі (РФ 4512 799638 замість РФ 4512 799636).





Так саме Львов стверджує, що немає доказів отримання першого паспорта РФ наприкінці 90-х років, адже у відповідному реєстрі містяться розбіжності у датах. Йдеться про вже анульований за давністю, його попередній паспорт РФ 4598 589684.

"Ми одразу відкинули цю розбіжність як взагалі несуттєву та суто технічну - старі паспортні справи 90-х довгий час взагалі не були оцифровані. Ми стверджуємо, що правильна дата видачі першого паспорта громадянина РФ Богдана Львова - це 22 липня 1999 року. Оскільки, по-перше, у багатьох базах та реєстрах, зокрема, нерухомості, перший паспорт Богдана Львова "світиться" як виданий саме в липні 1999 року – очевидно, при внесенні цих даних, наприклад, при оформленні права співвласності на квартиру мали справу з оригінальним документом, власне, з фізичним паспортом або його копією. А по-друге, це повністю збігається з логікою письмової форми-анкети 1П, з якої бачимо: заява на оформлення громадянства датована 29.06.1999 року, дата присвоєння паспорта 22.07.1999, і, нарешті, через місяць, 24 серпня 1999 року, заявник Львов ставить підпис про його фізичне отримання", - розповідає авторка "Схем" Наталка Седлецька.





Журналісти нагадують, що у 1990-ті Львов служив і жив у Москві разом з дружиною та донькою, але у рік набуття громадянства РФ він вже 6 років працював військовим суддею в Україні.

Також дивіться: Довідка про отримання паспорту громадянина РФ є фальшивкою, - заступник голови Верховного суду Львов. ДОКУМЕНТ

"Схеми" пропонують самостійно перевірити наявність документів Львова в актуальних реєстрах РФ. Наприклад, на сайті МВД РФ (працює з російським VPN): http://сервисы.гувм.мвд.рф/info-service.htm?sid=2000

Тут треба ввести серію паспорта - перші чотири цифри: 4512

Потім ввести номер паспорта - останні 6 цифр: 799636

Таким чином офіційний реєстр видає інформацію, що паспорт серед недійсних не значиться (тобто він є дійсним).

Читайте також: НАБУ відкрило справу за фактом можливого недекларування майна в Росії заступником голови Верховного Суду Львовим

Другий висновок, спростування якого не може навести Львов: суддя свідомо використовував свої російські документи. "Схеми" наводять докази, що Богдан Львов раніше реєстрував право власності на квартиру в Москві за своїм російським паспортом та дарував частину квартири своїй дружині саме за російським паспортом.

Ще до виходу розслідування у Службі безпеки України підтвердили журналістам, що мають дані, які вказують про наявність у судді Львова громадянства Російської Федерації та проводять перевірку цих даних.

Як дізнались "Схеми" з декількох джерел, низка органів влади, включно з Офісом Президента, також мають цю інформацію від СБУ.

Відповідно до Конституції України, суддя припиняє повноваження в разі набуття громадянства іншої країни. Таке рішення могла б винести Вища рада правосуддя, але орган заблокований з лютого через відсутність кворуму.

Тому суддя Львов з громадянством країни-агресора продовжує проводити судові засідання. Наприклад, 27 вересня слухав справу за позовом Національного банку України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Судді з російським паспортом Львову обмежили доступ до держтаємниці, але з посади не звільнили