Поліція виявила катівню окупантів у звільненому Вовчанську на Харківщині. ФОТОрепортаж

Правоохоронці виявили чергову катівню окупантів у Харківській області. Загарбники облаштувалися на території одного з підприємств у місті Вовчанськ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Нацполіції.

"Встановлено, що на території одного з підприємств росіяни влаштували в’язницю та катівню для місцевих мешканців, які не підтримували окупантів та відмовлялися з ними співпрацювати. Як розповідають свідки, в одній камері приблизно на 12 квадратних метрів військові РФ утримували від 20 до 40 людей. У приміщенні виявили інструменти для катувань, зашморги, хомути тощо", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці встановили, що у цьому місці окупанти нещадно били незаконно ув’язнених, катували електричним струмом, виривали нігті та ламали пальці.

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На стінах катівні були написані дати перебування людей. Також хтось із в’язнів викарбував в одній із камер молитву.

Наразі поліцейські спілкуються із місцевим населенням, яке перебувало в окупації, та встановлюють потерпілих, яких росіяни незаконно утримували в приміщенні катівні-в’язниці.

За даним фактом відкрили кримінальне провадження за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) ККУ.

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Нагадаємо, з початку вересня почався контрнаступ української армії на Харківщині. Так, 8 вересня ЗСУ звільнили Балаклію, окуповану від кінця лютого. Згодом стало відомо, що армія РФ тікає з Куп’янська та Ізюма.

13 вересня у Міноборони повідомили, що за тиждень в результаті наступальної операції на Харківщині звільнено 3800 кв. км, понад 300 населених пунктів, близько 150 тис. населення. Згодом там уточнили, що реальна цифра звільнених територій майже у двічі більше.

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Під час відступу окупантів з Харківської області російські підрозділи втратили понад 50% особового складу та понад 200 одиниць техніки.

Українська влада заявила про численні злочини російських військових щодо цивільного населення в регіоні, зокрема, у звільненому Ізюмі знайдено масове поховання.