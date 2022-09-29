ДБР затримало 3 агентів ФСБ, які пропагували "русский мир" в Одесі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У ході спільної спецоперації ДБР та СБУ затримано трьох агентів ФСБ Російської Федерації, які в Одесі напередодні Дня Незалежності України вивісили російський прапор.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Державного бюро розслідувань.

Встановлено, що від початку повномасштабного вторгнення Росії ці зрадники здійснювали активну підривну діяльність в місті. Зокрема, 22 серпня 2022 року вони розмістили на одному з житлових будинків Одеси прапор російської федерації із підписом: "Одесса – русский город". Надалі це фото зрадники передали представникам держави-агресора для використання пропагандистськими ЗМІ, які цим виправдовували агресію проти України.

Організував цю злочинну групу місцевий мешканець, який з 2014 року відкрито демонстрував свою проросійську позицію та брав участь у проросійських політичних заходах на території міста. Після початку війни він за завданням своїх кураторів зі спецслужби держави-агресора сформував злочинну групу. До неї він залучив ще двох прибічників "русского мира".

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Зрадники збирали інформацію щодо місць дислокації військових об’єктів на території Одеси, відомості щодо патріотично налаштованих активістів та передавали ці дані агресору. Крім того, вони розробляли плани щодо утворення агентурної мережі у правоохоронних органах Одеської області з метою проведення підривної діяльності на користь РФ.

Також зрадники не відмовлялись й від звичайної злочинної діяльності. Вони планували викрасти патріотично налаштованого підприємця Одеси, який займався волонтерською діяльністю. Для цього зловмисники облаштували підвал для тортур чоловіка, щоб той "погодився" віддати все своє майно та гроші. Кураторам з ФСБ вони розповідали, що хочуть зробити це, аби дестабілізувати ситуацію в місті, а також для того, щоб після захоплення Одеси військами агресора, обміняти українського патріота на російських полонених.

У ході спецоперації працівники ДБР затримали "на гарячому" злочинців-зрадників, які намагались викрасти підприємця із застосуванням наркотичних речовин. Для викрадення зловмисники переодягнулись у військову форму та найняли помічників, яких насправді "зіграли" правоохоронці вже в межах проведеної спецоперації.

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Кримінальне провадження розпочато за ч. 2 ст. 111 (державна зрада), ч. 6 111-1 (колабораційна діяльність) та ч. 3 ст. 146 (викрадення людини) КК України.

Санкція статей передбачає позбавлення волі до 15 років або довічне позбавлення волі, з конфіскацією майна.

Наразі проводяться невідкладні слідчі дії, вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру та звернення до суду із клопотаннями про обрання останнім запобіжних заходів.

Процесуальне керівництво здійснює Київська міська прокуратура.





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