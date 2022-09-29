Спільна міжцерковна молитва пам’яті жертв Голокосту відбулась у Бабиному Яру. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

29 вересня поруч із пам’ятником "Менора" відбулась спільна молитва пам’яті жертв Бабиного Яру. У заході взяли участь представники Православної церкви України, Всеукраїнського Союзу Церков Євангельських Християн-Баптистів, Римо-Католицької церкви України, Української православної церкви, Церкви в Бабиному Яру, Світового Конгресу Українців, Українського інституту національної пам’яті, Національного історико-меморіального заповідника "Бабин Яр".