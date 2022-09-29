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Спільна міжцерковна молитва пам’яті жертв Голокосту відбулась у Бабиному Яру. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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29 вересня поруч із пам’ятником "Менора" відбулась спільна молитва пам’яті жертв Бабиного Яру. У заході взяли участь представники Православної церкви України, Всеукраїнського Союзу Церков Євангельських Християн-Баптистів, Римо-Католицької церкви України, Української православної церкви, Церкви в Бабиному Яру, Світового Конгресу Українців, Українського інституту національної пам’яті, Національного історико-меморіального заповідника "Бабин Яр".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Спільна міжцерковна молитва пам’яті жертв Голокосту відбулась у Бабиному Яру 01
Спільна міжцерковна молитва пам’яті жертв Голокосту відбулась у Бабиному Яру 02
Спільна міжцерковна молитва пам’яті жертв Голокосту відбулась у Бабиному Яру 03
Спільна міжцерковна молитва пам’яті жертв Голокосту відбулась у Бабиному Яру 04
Спільна міжцерковна молитва пам’яті жертв Голокосту відбулась у Бабиному Яру 05
Спільна міжцерковна молитва пам’яті жертв Голокосту відбулась у Бабиному Яру 06
Спільна міжцерковна молитва пам’яті жертв Голокосту відбулась у Бабиному Яру 07
Спільна міжцерковна молитва пам’яті жертв Голокосту відбулась у Бабиному Яру 08
Спільна міжцерковна молитва пам’яті жертв Голокосту відбулась у Бабиному Яру 09

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Спільна міжцерковна молитва пам’яті жертв Голокосту відбулась у Бабиному Яру 10
Спільна міжцерковна молитва пам’яті жертв Голокосту відбулась у Бабиному Яру 11
Спільна міжцерковна молитва пам’яті жертв Голокосту відбулась у Бабиному Яру 12

Спільна міжцерковна молитва пам’яті жертв Голокосту відбулась у Бабиному Яру 13
Спільна міжцерковна молитва пам’яті жертв Голокосту відбулась у Бабиному Яру 14
Спільна міжцерковна молитва пам’яті жертв Голокосту відбулась у Бабиному Яру 15
Спільна міжцерковна молитва пам’яті жертв Голокосту відбулась у Бабиному Яру 16
Спільна міжцерковна молитва пам’яті жертв Голокосту відбулась у Бабиному Яру 17
Спільна міжцерковна молитва пам’яті жертв Голокосту відбулась у Бабиному Яру 18
Спільна міжцерковна молитва пам’яті жертв Голокосту відбулась у Бабиному Яру 19
Спільна міжцерковна молитва пам’яті жертв Голокосту відбулась у Бабиному Яру 20
Спільна міжцерковна молитва пам’яті жертв Голокосту відбулась у Бабиному Яру 21
Спільна міжцерковна молитва пам’яті жертв Голокосту відбулась у Бабиному Яру 22
Спільна міжцерковна молитва пам’яті жертв Голокосту відбулась у Бабиному Яру 23

Фото і відео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Топ коментарі

  • Серьога Харківський
    Не виходять з нас фашисти щось. Вічна пам'ять полеглим
  • Друже Бобер
    Є (...Української православної церкви...), вони зараз білі і пухнасті
  • Павел Иващенко
    Вiчна памьять жертвам фашистських загарбникiв !
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