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Залужний отримав благословіння на перемогу від головного рабина України Асмана. ФОТО

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Головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний, який зустрівся із головним рабином України Моше Реувеном Асманом, наголосив, що в умовах такого сусідства Україна має стати за аналогією з Ізраїлем військовою державою.

"Сьогодні мав честь познайомитися і вітати в Генеральному штабі Головного рабина України Моше Реувена Асмана. Отримав благословення на Перемогу і щирі слова підтримки на адресу України та її Збройних Сил у спротиві російській агресії. У День Памʼяті трагедії Бабиного Яру до болю важко говорити про його повторення у Маріуполі, Бучі, Ірпіні, Ізюмі та інших містах. Ця війна показала, хто є на боці добра, а хто є уособленням зла", - написав Залужний у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

За словами Залужного, головний рабин наголосив, що сьогодні саме Росія є фашистською державою.

"А його авторитетна думка багато важить у сучасному світі. Вважаю, що в умовах такого сусідства Україна має стати, за аналогією з Ізраїлем, військовою державою. Ми присвятили розмову обговоренню питань призначення військового капелана юдея та забезпечення духовних потреб військовослужбовців. Щиро вдячний за лікування наших поранених воїнів в Ізраїлі та надану гуманітарну допомогу", - розповів головнокомандувач ЗСУ.

Залужний отримав благословіння на перемогу від головного рабина України Асмана 01

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Топ коментарі

  • Перехватчик
  • Sav UA
    Смерть кацапським шайтанам !
  • arye z.
    Вважаю, що в умовах такого сусідства Україна має стати, за аналогією з Ізраїлем, військовою державою
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    Не лише військовою державою, хоч і це теж одне з головних.
    Повністю самостійною державою, не об'єктом, а суб'єктом світової політики. А це включає все - і міцну армію, оснащену ******** зброєю (а авіація і ракети в першу чергу), і розвинену військову промисловість, яка цю зброя вироблятиме, і цивільна промисловість, і наукові розробки, і рівень життя населення, і медицина та освіта... І ось тоді, коли Україна стане однією з найрозвиненіших країн світу, незважаючи на постійне сусідство злісного ворога, тільки тоді можна буде сказати, що жертви цієї страшної війни були не марними.
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