Італія підняла винищувачі в повітря через російські літаки біля Польщі. ФОТО

Винищувачі Eurofighter, які беруть участь у повітряній поліції в Польщі, піднялися в повітря через присутність російських літаків у районі польського кордону.

Про це повідомили Військово-повітряні сили Італії Aeronautica Militare, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Eurofighter були направлені до Польщі два дні тому. Ці літаки беруть участь у місії НАТО. Вони злетіли після перехоплення трьох російських літаків, що пролітали поблизу північно-східного флангу Альянсу.

Італійські винищувачі розміщені на базі Мальборк на півночі Польщі, недалеко від російського ексклава Калінінград.

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