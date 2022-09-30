Італія підняла винищувачі в повітря через російські літаки біля Польщі. ФОТО
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Винищувачі Eurofighter, які беруть участь у повітряній поліції в Польщі, піднялися в повітря через присутність російських літаків у районі польського кордону.
Про це повідомили Військово-повітряні сили Італії Aeronautica Militare, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
Eurofighter були направлені до Польщі два дні тому. Ці літаки беруть участь у місії НАТО. Вони злетіли після перехоплення трьох російських літаків, що пролітали поблизу північно-східного флангу Альянсу.
Італійські винищувачі розміщені на базі Мальборк на півночі Польщі, недалеко від російського ексклава Калінінград.