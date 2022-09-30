Новини Фото • Війна

Наслідки нічного обстрілу Миколаєва: російська ракета влучила у 10-й поверх житлового будинку. ФОТОрепортаж

6 71311
У ніч проти 30 вересня російські окупаційні війська завдали ракетного удару по житловому кварталу Миколаєва.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич.

Наслідки нічного обстрілу Миколаєва: російська ракета влучила у 10-й поверх житлового будинку 01

"Житловий квартал у Миколаєві російські терористи обстріляли близько першої ночі. Ракета влучила у верхній десятий поверх житлового будинку", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Від нічного обстрілу Миколаєва постраждали 8 людей, - Кім. ВIДЕО

Внаслідок руйнувань у будинку заблокувало одну жінку. В неї будівельними конструкціями затисло ноги, тому вибратись самостійно вона не могла. Рятувальникам ДСНС вдалось її дістати близько 3:40. Жінку передали медикам.


Наслідки нічного обстрілу Миколаєва: російська ракета влучила у 10-й поверх житлового будинку 02
Наслідки нічного обстрілу Миколаєва: російська ракета влучила у 10-й поверх житлового будинку 03
Наслідки нічного обстрілу Миколаєва: російська ракета влучила у 10-й поверх житлового будинку 04
Наслідки нічного обстрілу Миколаєва: російська ракета влучила у 10-й поверх житлового будинку 05

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Amber
    Бидло кремля воює з нашими мирними людьми серед ночі , бо кацапи не люди ,
    а чортяки і відверті терористи - абивці😠
  • Olena Lynch
    Дай Боже, щоб ці тварюки так тікали з усієї території України або повзли б звідти безногі та безрукі, і в полон щоб тільки таких брали, щоб вони не могли знову після обміну повертатися на українську землю.
  • Анатолий К 65c6a92d
    Кацапи терористи!Кацапи вбивці! Кацапи нелюди, злі потвори.Прощення їм не буде!
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини