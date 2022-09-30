Наслідки нічного обстрілу Миколаєва: російська ракета влучила у 10-й поверх житлового будинку. ФОТОрепортаж
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У ніч проти 30 вересня російські окупаційні війська завдали ракетного удару по житловому кварталу Миколаєва.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич.
"Житловий квартал у Миколаєві російські терористи обстріляли близько першої ночі. Ракета влучила у верхній десятий поверх житлового будинку", - йдеться у повідомленні.
Внаслідок руйнувань у будинку заблокувало одну жінку. В неї будівельними конструкціями затисло ноги, тому вибратись самостійно вона не могла. Рятувальникам ДСНС вдалось її дістати близько 3:40. Жінку передали медикам.