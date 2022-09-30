Створював агентурну мережу: СБУ викрила агента ФСБ у Хмельницькій області. ФОТО

Колишній спецпризначенець внутрішніх військ РФ розвідував місця дислокації й переміщення підрозділів ЗСУ та збирав інформацію щодо стану мобілізації та особливостей функціонування стратегічно важливих об’єктів критичної інфраструктури в регіоні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Громадянин Росії прибув в Україну у січні 2022 року. Його "легендою" було нібито відвідування родичів. А справжнім завданням – створення розгалуженої агентурної мережі для збору розвідданих і проведення диверсій у західних регіонах нашої держави.

"За даними слідства, шпигуном є колишній спецпризначенець внутрішніх військ РФ, який неодноразово брав участь у бойових діях, у тому числі на північному Кавказі. Там він перебував на агентурному зв’язку з ФСБ, але після виходу у відставку його перевели у "режим очікування", а "розконсервували", перевівши в Україну", - йдеться у повідомленні.

Агент приїхав в Україну за особистою вказівкою колишнього керівника загону спецпризначення Росгвардії "Вітязь" полковника Сєргєя Лисюка. Цей екскомандир російського спецназу входить до найближчого оточення Кремля.

Оперативники Служби безпеки встановили, що діяльність шпигуна координував кадровий співробітник ФСБ, полковник Євгєній Пєтрушін з позивним "Гестапо".У минулому він займався підготовкою спецпідрозділів, а також обіймав посади заступника начальника управління ФСБ по Дагестану і "першого заступника голови КДБ" самопроголошеного Придністров’я.

На проведення розвідувально-підривної діяльності агент ФСБ отримував гроші від своїх "кураторів" з Росії. Для комунікації між собою використовували закриті канали електронного зв’язку. Співробітники Служби безпеки своєчасно встановили місцезнаходження російського агента, задокументували його дії та запобігли реалізації ворожих планів.

Слідчі СБУ повідомили йому про підозру за ст. 114 (шпигунство) Кримінального кодексу України.

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