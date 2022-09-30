Уночі росіяни активно вели вогонь на Донецькому та Горлівському напрямках. ФОТОрепортаж
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
"На Донецькому напрямку внаслідок обстрілів поранено одну людину – у Кураховому. Також росіяни стріляли по Мар’їнці, Красногорівці, Новомихайлівці та Костянтинівці у Мар’їнській громаді, по Первомайському, Водяному та Новоселівці Першій в Очеретинській громаді та по Авдіївці – без жертв.
На Горлівському напрямку постраждалих немає, однак пошкоджено приватний будинок у Залізному. Також поодинокі обстріли були зафіксовані біля сіл Соледарської громади – Васюківки, Яковлівки та Парасковіївки", - йдеться у повідомленні.
Донецька область постійно зазнає ворожих обстрілів та ракетних ударів.
"Залишатися тут небезпечно! Евакуюйтесь вчасно, доки до цього не змусили обставини!", - наголосив Кириленко.