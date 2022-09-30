Уночі росіяни активно вели вогонь на Донецькому та Горлівському напрямках. ФОТОрепортаж

Російські окупаційні війська продовжують обстрілювати населені пункти Донецької області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

"На Донецькому напрямку внаслідок обстрілів поранено одну людину – у Кураховому. Також росіяни стріляли по Мар’їнці, Красногорівці, Новомихайлівці та Костянтинівці у Мар’їнській громаді, по Первомайському, Водяному та Новоселівці Першій в Очеретинській громаді та по Авдіївці – без жертв.

На Горлівському напрямку постраждалих немає, однак пошкоджено приватний будинок у Залізному. Також поодинокі обстріли були зафіксовані біля сіл Соледарської громади – Васюківки, Яковлівки та Парасковіївки", - йдеться у повідомленні.

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Донецька область постійно зазнає ворожих обстрілів та ракетних ударів.

"Залишатися тут небезпечно! Евакуюйтесь вчасно, доки до цього не змусили обставини!", - наголосив Кириленко.











