Зросла кількість жертв обстрілу Росією гуманітарної колони у Запоріжжі: 25 загиблих та 50 поранених. ФОТОрепортаж
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Офісі Генпрокурора.
"За даними слідства, 30 вересня 2022 року близько 7:30 збройні сили країни-агресора, нехтуючи нормами міжнародного гуманітарного права, завдали ракетного удару по Запоріжжю. Було обстріляно цивільну гуманітарну автоколону із мирними жителями на виїзді з міста в районі авторинку. Наразі відомо про 25 загиблих та близько 50 поранених, серед потерпілих діти", - йдеться у повідомленні.
Тривають першочергові слідчі дії, дані уточнюються.
В СБУ заявили, що масштабний обстріл гуманітарної колони вкотре свідчить, що росія цілеспрямовано обирає своїми цілями цивільні, а не військові об’єкти.
"Скільки б Росія не проявляла свій звірячий оскал, їй обов’язково доведеться відповідати за скоєне. Тому ми не тільки б’ємо ворога на полі бою, але й ретельно документуємо дані про злочини окупантів, збираємо свідчення, аналізуємо негласну інформацію – увесь масив доказів стане предметом розгляду в міжнародних судах після перемоги України. Ми не пробачимо ворогу жодної загиблої людини. Строку давності у таких злочинів немає!" - зазначив очільник СБУ Василь Малюк.