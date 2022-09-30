Зросла кількість жертв обстрілу Росією гуманітарної колони у Запоріжжі: 25 загиблих та 50 поранених. ФОТОрепортаж

У Запорізькій області прокуратурою та СБУ розпочато кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Офісі Генпрокурора.

"За даними слідства, 30 вересня 2022 року близько 7:30 збройні сили країни-агресора, нехтуючи нормами міжнародного гуманітарного права, завдали ракетного удару по Запоріжжю. Було обстріляно цивільну гуманітарну автоколону із мирними жителями на виїзді з міста в районі авторинку. Наразі відомо про 25 загиблих та близько 50 поранених, серед потерпілих діти", - йдеться у повідомленні.

Тривають першочергові слідчі дії, дані уточнюються.

В СБУ заявили, що масштабний обстріл гуманітарної колони вкотре свідчить, що росія цілеспрямовано обирає своїми цілями цивільні, а не військові об’єкти.

"Скільки б Росія не проявляла свій звірячий оскал, їй обов’язково доведеться відповідати за скоєне. Тому ми не тільки б’ємо ворога на полі бою, але й ретельно документуємо дані про злочини окупантів, збираємо свідчення, аналізуємо негласну інформацію – увесь масив доказів стане предметом розгляду в міжнародних судах після перемоги України. Ми не пробачимо ворогу жодної загиблої людини. Строку давності у таких злочинів немає!" - зазначив очільник СБУ Василь Малюк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський про обстріл гуманітарної колони в Запоріжжі: Так чинять лише закінчені терористи та кровожерливі покидьки. ФОТОрепортаж











