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Наслідки обстрілу РФ гуманітарної колони в Запоріжжі. ФОТОрепортаж 21+

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Розстріляна росіянами гуманітарна колона.

Цензор.НЕТ публікує фото з місця розстрілу військами Російської Федерації гуманітарної колони в Запоріжжі.

УВАГА! ЦЕ ФОТО 21+.

Як повідомлялося, 30 вересня російські війська завдали удару по гуманітарній колоні з цивільних автівок під Запоріжжям. Відомо про 25 загиблих та 50 поранених. Виїзд на окуповані території через Запоріжжя призупинено на невизначений строк. На Запоріжжі 1 жовтня оголошено днем жалоби.

Читайте: Зеленський про обстріл гуманітарної колони в Запоріжжі: Так чинять лише закінчені терористи та кровожерливі покидьки. ФОТОрепортаж

Наслідки обстрілу РФ гуманітарної колони в Запоріжжі 01
Наслідки обстрілу РФ гуманітарної колони в Запоріжжі 02
Наслідки обстрілу РФ гуманітарної колони в Запоріжжі 03
Наслідки обстрілу РФ гуманітарної колони в Запоріжжі 04
Наслідки обстрілу РФ гуманітарної колони в Запоріжжі 05
Наслідки обстрілу РФ гуманітарної колони в Запоріжжі 06
Наслідки обстрілу РФ гуманітарної колони в Запоріжжі 07
Наслідки обстрілу РФ гуманітарної колони в Запоріжжі 08
Наслідки обстрілу РФ гуманітарної колони в Запоріжжі 09
Наслідки обстрілу РФ гуманітарної колони в Запоріжжі 10
Наслідки обстрілу РФ гуманітарної колони в Запоріжжі 11Наслідки обстрілу РФ гуманітарної колони в Запоріжжі 12
Наслідки обстрілу РФ гуманітарної колони в Запоріжжі 13
Наслідки обстрілу РФ гуманітарної колони в Запоріжжі 14
Наслідки обстрілу РФ гуманітарної колони в Запоріжжі 15
Наслідки обстрілу РФ гуманітарної колони в Запоріжжі 16
Наслідки обстрілу РФ гуманітарної колони в Запоріжжі 17
Наслідки обстрілу РФ гуманітарної колони в Запоріжжі 18
Наслідки обстрілу РФ гуманітарної колони в Запоріжжі 19
Наслідки обстрілу РФ гуманітарної колони в Запоріжжі 20
Наслідки обстрілу РФ гуманітарної колони в Запоріжжі 21

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Топ коментарі

  • Vlad Cheh
    Зачем сюда зашел, аж сердце заныло. Твари поганые. Вы свое получите.
  • три - пятнадцать
    русня - рікісні тварі
  • Claudia Smith
    Боже, який жах. Ну скільки ще світ буде дивитися на це на все і давати нам зброю по чайній ложці(((
    і "катастрофічні" їхні погрози ну ніяк не заспокоюють(((
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