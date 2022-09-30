Наслідки обстрілу РФ гуманітарної колони в Запоріжжі. ФОТОрепортаж 21+
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Розстріляна росіянами гуманітарна колона.
Цензор.НЕТ публікує фото з місця розстрілу військами Російської Федерації гуманітарної колони в Запоріжжі.
УВАГА! ЦЕ ФОТО 21+.
Як повідомлялося, 30 вересня російські війська завдали удару по гуманітарній колоні з цивільних автівок під Запоріжжям. Відомо про 25 загиблих та 50 поранених. Виїзд на окуповані території через Запоріжжя призупинено на невизначений строк. На Запоріжжі 1 жовтня оголошено днем жалоби.